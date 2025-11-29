مشکلات آب روستاهای دیر کاهش مییابد
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر گفت: برنامهریزی برای ارتقای پایداری آب روستاهای شهرستان دیر با جدیت دنبال میشود و تلاش میکنیم با تکمیل طرحهای در دست اجرا، دغدغههای مردم این منطقه بهویژه در فصلهای گرم سال کاهش یابد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، علی بردستانی در سفر به بخش بردخون شهرستان دیر، با حضور در روستاهای بردخون کهنه و شهنیا، مشکلات مربوط به آب آشامیدنی و زیرساختهای تأمین و توزیع آب این روستاها را بهصورت میدانی بررسی کرد.
وی در جریان این بازدید، در نشستهای جداگانه با مردم، اعضای شوراهای اسلامی، دهیاران و بخشدار بخش بردخون، مطالبات و دغدغههای اهالی این منطقه را در زمینه پایداری آب، کیفیت شبکه و برنامههای توسعهای آبفا شنید و بر ضرورت تسریع در رفع این مشکلات تاکید کرد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر همچنین از طرح آبشیرینکن بندر دیر بازدید و روند اجرای این طرح و ظرفیتهای پیشبینیشده برای تقویت منابع آب شرب منطقه را بررسی کرد.
وی با بیان اینکه توسعه تأسیسات آبرسانی روستاها از اولویتهای اصلی مجموعه آبفا، اظهار کرد. گفت: برنامهریزی برای ارتقای پایداری آب روستاهای شهرستان دیر با جدیت دنبال میشود و تلاش میکنیم با تکمیل طرحهای در دست اجرا، دغدغههای مردم این منطقه بهویژه در فصلهای گرم سال کاهش یابد.
بردستانی تصریح کرد: بازدیدهای میدانی و گفتوگوی مستقیم با مردم نقش مهمی در شناسایی دقیق مسائل و تصمیمگیریهای مؤثر دارد و آبفا استان رفع مشکلات روستاهای بخش بردخون را با همکاری دستگاههای اجرایی و همراهی مردم پیگیری خواهد کرد.