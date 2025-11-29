مشکلات آب روستا‌های دیر کاهش می‌یابد

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر گفت: برنامه‌ریزی برای ارتقای پایداری آب روستا‌های شهرستان دیر با جدیت دنبال می‌شود و تلاش می‌کنیم با تکمیل طرح‌های در دست اجرا، دغدغه‌های مردم این منطقه به‌ویژه در فصل‌های گرم سال کاهش یابد.