هیئت انتخاب آثار بخش دیگرگونه‌های اجرایی هفتمین دوره جشنواره تئاتر «شهر» ۱۲ اثر را به دبیرخانه هفتمین جشنواره تئاتر «شهر» معرفی کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، هیئت انتخاب آثار بخش دیگرگونه‌های اجرایی در این دوره متشکل از فاتح بادپروا، میلاد مولوی و محمدهادی عطایی ۱۲ اثر را به شرح زیر و بدون اولویت به دبیرخانه هفتمین جشنواره تئاتر «شهر» معرفی کردند:

۱. «ایراندخت» به کارگردانی آدینه رحیم نژاد

۲. «تهران لبخند زیر دود» به کارگردانی آرزو علیپور

۳. «جشن شب یلدا» به کارگردانی علی جباری

۴. «جنگ نام دیگر تو بود» به کارگردانی علیرضا امین مظفری

۵. «حکم پهلوانی» به کارگردانی فاطمه غیبی (مشروط)

۶. «خم بازی غلام تنبل» به کارگردانی افشین قاسمی

۷. «زیرانداز» به کارگردانی پرنیا عسگری

۸. «صدایی از قصر» به کارگردانی دلاور خسرونیا

۹. «ققنوس» به کارگردانی حسین نادری (مشروط)

۱۰. «مبارک بچه پامنار» به کارگردانی محمود دهقان هراتی (مشروط)

۱۱. «وانت پر دردسر» به کارگردانی مارال ایزدبخش

۱۲. «هتل وارطان» به کارگردانی مرجان آقانوری (مشروط)

مدیریت بخش دیگرگونه‌های اجرایی این رویداد بر عهده سامان خلیلیان است.

جشنواره تئاتر «شهر» که پس از یک وقفه هشت‌ساله بار دیگر برگزار می‌شود، امسال با شعار «تهران؛ بازخوانی یک هویت اصیل» تمرکز ویژه‌ای بر ابعاد فرهنگی، تاریخی و اجتماعی پایتخت دارد.

هفتمین دوره جشنواره تئاتر «شهر» به دبیری امین اشرفی در ماه‌های آذر و دی ۱۴۰۴ در تهران برگزار می‌شود.