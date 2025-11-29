پیام وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به مراسم بزرگداشت سکندر امانالهی بهاروند
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پیامی به مراسم بزرگداشت سکندر امانالهی گفت: پاسداشت چهرههایی که عمر خود را صرف شناخت و مستندسازی میراث فرهنگی ایران کردهاند، پاسداشت بنیانهای فکری و هویتی کشور است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان
متن پیام سیدعباس صالحی به شرح زیر است :
به نام خداوند مهر و قلم
پیشرفت فرهنگی هر سرزمین بر شانه اندیشمندانی استوار است که با پژوهش و نگاه دقیق خویش، امکان فهم ژرفتر از تاریخ و هویت آن سرزمین را فراهم میکنند و پاسداشت این تلاشها، در حقیقت پاسداشت بنیانهای فکری و فرهنگی هر سرزمین است.
دکتر سکندر امانالهی بهاروند از چهرههایی است که حضور مؤثرش در حوزه مردمشناسی و مطالعات فرهنگی، نقشی تعیینکننده در مستندسازی بخشهایی از میراث فرهنگی ایران داشته است. آثار ایشان نه از سر تکلف، که از مسیر تحقیق، دقت علمی و وفاداری به واقعیتهای اجتماعی پدید آمده و همین نکته ایشان را به محل رجوعی برای پژوهشگران و دانشجویان علاقمند به ایران قرار میدهد.
برگزاری این آیین پاسداشت، از یک سو اقدامی ارزشمند در یادآوری جایگاه پژوهش و پژوهشگر در حیات فرهنگی ایران عزیزمان است و از سوی دیگر، تکریم استادانی است که علم ایرانشناسی را از طریق تعلیم و تربیت، برای آیندگان به ودیعه میگذارند.
به عنوان عضوی از جامعه فرهنگ و هنر این کشور عزیز، خدمات علمی، پژوهشی و آموزشی جناب آقای سکندر امانالهی بهاروند را ارج مینهم و برای ایشان آرزوی سلامتی و توفیقات روزافزون دارم.