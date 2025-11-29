پخش زنده
رئیس پلیس راه راهور فراجا اعلام کرد: محور چالوس به دلیل اجرای عملیات تکمیل گالری کمرزرد از ۱۰ تا ۱۹ آذرماه بهطور موقت مسدود خواهد شد و تردد در این محور تنها برای ساکنان بومی کندوان امکانپذیر است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار احمد کرمیاسد با اشاره به اجرای عملیات عمرانی در محور چالوس گفت: از تاریخ ۱۰ تا ۱۹ آذر ماه، محور چالوس از ساعت ۷:۰۰ صبح تا ۱۹:۰۰ مسدود خواهد بود و این انسداد در هر دو مسیر (رفت و برگشت) اعمال میشود.
وی افزود: روزهای چهارشنبه ۱۲ و ۱۹ آذر ماه، انسداد از ساعت ۷ صبح تا ۱۲ انجام خواهد شد.
وی تأکید کرد: در این بازه زمانی تنها بومیهای کندوان میتوانند از محور کرج عبور کنند، اما آزادراه تهران شمال برای تردد عموم مسدود خواهد بود در واقع مسیر کندوان به سمت مازندران کاملاً مسدود خواهد شد.
سردار کرمیاسد ادامه داد: محور چالوس در طول این مدت مسدود خواهد بود و مسافران میتوانند از مسیرهای جایگزین مانند جادههای هراز، فیروزکوه، آزادراه قزوین-رشت و رودبار-منجیل استفاده کنند.
وی در پایان از رانندگان خواست برای کاهش ترافیک و جلوگیری از معطلی، برنامهریزی سفرهای خود را مطابق با اعلام مسیرهای جایگزین انجام دهند.