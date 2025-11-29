سرپرست ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور در یادواره شهدای بهنمیر گفت: امر به معروف تجلی نظارت همگانی در کنار نظارت دولت است.

امر به معروف، تجلی نظارت همگانی بر حکمرانی است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ حجت‌الاسلام طاهری آکردی در یادواره شهدای دارابدین روشن شهرستان بهنمیر با استناد به اصل هشتم قانون اساسی با بیان اینکه امر به معروف و نهی از منکر تجلی نظارت همگانی در کنار نظارت دولت است، گفت: امروز بسیاری از کشورهای غربی به مشارکت اجتماعی در نظارت بر دولت افتخار می‌کنند.

وی افزود: حکمرانی دینی، ۱۴۰۰ سال پیش، نه بخشی از جامعه، که همه جامعه را ملزم کرده بر حاکمیت نظارت کند.

سرپرست ستاد امر به معروف کشور با بیان اینکه نتوانسته‌اند این وظیفه را آن‌گونه که باید انجام دهند، گفت: رفتارهای اشتباه و برخی موضع‌گیری‌های سیاسی از دلایل عدم همراهی برخی دولتمردان بوده است.

حجت الاسلام طاهری با تأکید بر مفهوم انتظار فرج خاطرنشان کرد: منتظر واقعی کسی است که اول خودش را بسازد، بعد برود سراغ ساختن جامعه. باید صالح باشیم، اما فقط صالح بودن کافی نیست؛ باید مصلح هم باشیم.