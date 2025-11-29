با هدف گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، کاروان دانش‌آموزان شهرستان خواف به مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج خواف گفت: در این مرحله، دو دستگاه اتوبوس حامل ۸۰ دانش‌آموز پسر راهی مناطق عملیاتی جنوب شدند.

سرهنگ سمعیان افزود: دو هفته قبل نیز ۸۰ دانش‌آموز دختر در قالب دو اتوبوس به این مناطق اعزام شده بودند و در مجموع تاکنون چهار دستگاه اتوبوس از خواف در طرح راهیان‌نور شرکت کرده‌اند.

وی ادامه داد: هدف این سفر معنوی آشنایی نزدیک دانش‌آموزان با واقعیات دفاع مقدس، لمس فضای ایثار و مقاومت رزمندگان و انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل نوجوان است.

سمعیان گفت: حضور در یادمان‌ها و مناطق عملیاتی فرصتی ارزشمند برای تقویت هویت انقلابی، ارتقای بینش تاریخی و ایجاد انگیزه در آینده‌سازان کشور است.

وی افزود: این اعزام‌ ها حاصل همدلی دستگاه‌های مختلف است و امیدواریم دانش‌آموزان با بهره‌گیری معنوی از این سفر، با سلامت کامل بازگردند.

وی ادامه داد: برای اعزام اقشار مختلف بسیج به مناطق عملیاتی جنوب در مراحل بعدی برنامه‌ریزی انجام شده است.