مسابقه کتابخوانی ۱۰ راز آشباریا به قلم محمدرضا نیرومند، ویژه گروه سنی نوجوانان در استان فارس برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس به مناسبت سی و سومین هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران، مسابقه بزرگ کتابخوانی پیرامون کتاب «۱۰ راز آشباریا» با عنوان «راز و رمزهای طلایی از سرزمین پیشرفته آشباریا» آغاز شده است و تا ۳۰ دیماه ادامه دارد.
این رویداد که با همکاری کتابخانههای عمومی فارس و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان برنامهریزی شده است، از کتاب «۱۰ راز آشباریا» به قلم محمدرضا نیرومند و در قالبهای سوالات چهارگزینهای، پویش معرفی کتاب در ۳ دقیقه و تصویرسازی در قالب عکس و فیلم برگزار میشود.
معرفی کتاب در قالب ارسال فیلم است و شرکتکنندگان باید کتاب را به صورت تصویری معرفی کنند. آثار ارسالی به صورت افقی ضبط و حداکثر ۳ دقیقه و حجم ۱۰۰ مگابایت باشد. در بخش تصویرسازی نیز، علاقهمندان میتوانند به دو شیوه ارسال عکس یا فیلم، مشارکت کنند. تصاویر ارسالی باید به صورت عمودی و با کیفیت حداقل ۳۰۰ کیلوبایت و حداکثر ۱ مگابایت باشد؛ همچنین، فیلمهای ارسالی لازم است به صورت انیمیشن، استاپموشن، موشنگرافی و فیلم حداکثر در ۳ دقیقه و حجم ۱۰۰ مگابایت بارگزاری شود. استفاده از هوش مصنوعی در تصویرسازی مجاز است.
به برگزیدگان این مسابقه بیش از ۴۰۰ میلیون ریال جایزه نقدی اهدا میشود.
علاقهمندان برای شرکت در مسابقه میتوانند، به سایت ketabkhooon.ir و برای امانت کتاب به کتابخانههای عمومی و مراکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مراجعه کنند. خرید نسخه الکترونیک کتاب با تخفیف Fars.kpf.ir و خرید نسخه چاپی با تخفیف ۲۰ درصد با استفاده از لینک patoghketab.ir/trk/ashbariya امکانپذیر است.