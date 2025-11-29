پخش زنده
نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری با حضور شرکتهای دانشبنیان، مراکز صنعتی و نهادهای علمی در دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری در دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل با حضور گسترده مراکز علمی، صنعتی و شرکتهای دانشبنیان گشایش یافت.
ربیعی رئیس دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل در حاشیه این مراسم گفت: در این نمایشگاه دانشکدههای دانشگاه، گروههای پژوهشی، شرکتهای مستقر در مرکز رشد و مراکز صنعتی و علمی بزرگی همچون شرکت دیزل سنگین ایران (دسا)، صنایع شهید بصیر، شرکت گاز، برق و آب منطقهای، مخابرات و مجموعههای صنعتی دیگر، دستاوردهای پژوهشی خود را عرضه کردهاند.
وی با دعوت از عموم مردم و علاقهمندان افزود: این نمایشگاه تا ۱۲ آذر، صبح و عصر، برای بازدید دایر است.