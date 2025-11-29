پخش زنده
امروز: -
وزیر کشاورزی کشور عراق مهمترین راه برای عبور از بحران در حوزه کشاورزی را تقویت روابط گسترده با جمهوری اسلامی ایران برای تثبیت و تقویت امنیت غذایی دانست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، عباس جبر المالکی شنبه در همایش توانمندیهای کشاورزی خوزستان از تولید تا صادرات، در محل اتاق بازرگانی اهواز بیان کرد: روابط بین ۲ کشور ایران و عراق تاریخی، دینی و مذهبی است و اگر این رابطه تاریخی ممتد و کمکهای جمهوری اسلامی ایران به کشور عراق نبود، در سال ۲۰۱۴ عراق شکستهای زیادی از سوی داعش متحمل میشد و کمکهای ایران بسیار شایان بود.
وی گفت: در نشست استانبول با حضور وزیر کشاورزی ایران، چالشهای بنیادی گریبانگیر کل جهان شامل تغییرات آبوهوایی که آسیبهای زیادی را به تمام دنیا وارد کرده، مورد ارزیابی قرار گرفت.
جبر المالکی افزود: بحران آبوهوایی گریبانگیر کل جهان است و اگر این جنبشها تشکیل نشود با مشکلات زیادی در این زمینه روبهرو خواهیم شد.
وزیر کشاورزی کشور عراق با بیان اینکه تغییرات آبوهوایی گریبانگیر این کشور است اظهار کرد: ۵۰ درصد از زمینهای حاصلخیز عراق به دلیل تغییرات آبوهوایی خشک شده است.
وی ادامه داد: ۲۵ درصد از جوامع جهانی به دلیل تغییرات آبوهوایی با مشکل بحران گرسنگی درگیر هستند؛ به همین منظور پیشنهاد میشود برای بررسی مسائل اقتصادی نشستهای کارشناسی بین ۲ کشور برگزار شود.
جبر المالکی ورود کالای کشورهای دیگر از مرز ایران به عراق را به دلیل روابط خوب جمهوری اسلامی با کشورهای همسایه دانست و اظهار کرد: کشور عراق به دنبال استفاده از دانش و تجهیزات ایران برای تقویت بخش کشاورزی و اقتصادی خود است.
خوزستان به واسطه داشتن مرزهای زمینی و خاکی با عراق، این کشور را یکی از اهداف تجاری خود میداند.