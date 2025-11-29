به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، احد فرامرز قراملکی امروز در پیش نشست علمی کنگره ملی بزرگداشت آیت الله میلانی که در اداره کل تبلیغات اسلامی استان برگزار شد، گفت: این نشست به عنوان پنجمین پیش نشست کنگره است که چهارم دی امسال در مشهد مقدس برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: بزرگداشت آیت الله میلانی در اصل بزرگداشت اخلاص عجیبی است که در گفتار و اعمال این روحانی عالیقدر وجود داشت و البته بزرگداشت فضایل علمی، فقاهت جعفر مکتبی در کنار خدمت به مردم و فروتنی عالمی است که از بنیان گذاران حوزه‌های علمیه خواهران در کشور محسوب می‌شود.

دبیر کنگره ملی بزرگداشت آیت الله میلانی خاطر نشان شد: این کنگره به همت آستان قدس رضوی و با همکاری حوزه علمیه به مناسبت پنجاهمین سالگرد درگذشت این عالم ربانی و با رویکرد علمی برگزار می‌شود و ۱۲ اثر نیز در ارتباط با وجوه مختلف شخصیتی و علمی و فقهی آیت الله میلانی در این کنگره رونمایی خواهند شد و تلاشی برای معرفی اسوه‌ها و الگو‌های دینی و علمی به نسل‌های بعدی است.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی هم گفت: ما وارث علمایی همچون آیت الله میلانی هستیم که دارای لطافت روحی ملائکه و در مباحث علمی و معنوی پیشرو بودند و باید ادامه دهنده راه و منش چنین بزرگانی باشیم.

حجت الاسلام والمسلمین احمد مطهری اصل اظهار کرد: این عالم عالیقدر علاوه بر فقاهت و علمیت بی بدیل، روحی متعالی، عطوف و مهربان داشتند به طوری که می‌توان ایشان را جز واصلین به مراتب عالی انسانی نام برد.

وی تصریح کرد: آیت الله میلانی زمانی که به مشهد عزیمت کرده و به گفته مقام معظم رهبری احیای حوزه علمیه مشهد نیز در همان زمان توسط این عالم بزرگوار اتفاق افتاد، هنگام فراهم کردن امکانات اسکان، ایشان حتی از در و دیوار و آجر‌های محل‌های مورد نظر از معاصی و اتفاقات رخ داده مطلع و آگاه می‌شدند و در انتخاب محل سکونت این حساسیت‌ها را در نظر می‌گرفتند.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی خاطر نشان شد: چنین علمایی که لطافت روحی ملائکه را دارند و پیشرو مباحث علمی و معنوی هستند نه تنها برای حوزه‌های علمیه بلکه برای جهان بشریت الگو هستند و ما وارث چنین مفاخری هستیم و باید از راه و منش آنها برای رسیدن به درجات عالی انسانی و معنوی پیروی کنیم.

آیت الله سید محمدهادی میلانی از مفاخر آذرباتیجان شرقی در هفتم محرم سال ۱۳۱۳ قمری در نجف در خانواده‌ای اهل علم و معنویت پا به عرصه هستی نهاد. اجداد او همه از سادات حسینی شهر مدینه منوره و از نوادگان امام علی بن الحسین علیه السلام بودند که به علت شرافت علمی و معنوی از بزرگان مدینه به شمار می‌رفتند.

این عالم جلیل القدر قبل از ۳۰ سالگی به مرحله اجتهاد رسید و مورد تأیید بزرگان و استادان قرار گرفت و از مدرسان معروف حوزه نجف اشرف بود. وی در روز جمعه ۱۷ مرداد ۱۳۵۴ شمسی بر اثر بیماری چشم از جهان فروبست و روح بلندش به ملکوت اعلی پیوست.