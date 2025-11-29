پخش زنده
رئیس بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی از برگزاری کنگره ملی بزرگداشت آیت الله میلانی در مشهد مقدس خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، احد فرامرز قراملکی امروز در پیش نشست علمی کنگره ملی بزرگداشت آیت الله میلانی که در اداره کل تبلیغات اسلامی استان برگزار شد، گفت: این نشست به عنوان پنجمین پیش نشست کنگره است که چهارم دی امسال در مشهد مقدس برگزار خواهد شد.
وی ادامه داد: بزرگداشت آیت الله میلانی در اصل بزرگداشت اخلاص عجیبی است که در گفتار و اعمال این روحانی عالیقدر وجود داشت و البته بزرگداشت فضایل علمی، فقاهت جعفر مکتبی در کنار خدمت به مردم و فروتنی عالمی است که از بنیان گذاران حوزههای علمیه خواهران در کشور محسوب میشود.
دبیر کنگره ملی بزرگداشت آیت الله میلانی خاطر نشان شد: این کنگره به همت آستان قدس رضوی و با همکاری حوزه علمیه به مناسبت پنجاهمین سالگرد درگذشت این عالم ربانی و با رویکرد علمی برگزار میشود و ۱۲ اثر نیز در ارتباط با وجوه مختلف شخصیتی و علمی و فقهی آیت الله میلانی در این کنگره رونمایی خواهند شد و تلاشی برای معرفی اسوهها و الگوهای دینی و علمی به نسلهای بعدی است.
نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی هم گفت: ما وارث علمایی همچون آیت الله میلانی هستیم که دارای لطافت روحی ملائکه و در مباحث علمی و معنوی پیشرو بودند و باید ادامه دهنده راه و منش چنین بزرگانی باشیم.
حجت الاسلام والمسلمین احمد مطهری اصل اظهار کرد: این عالم عالیقدر علاوه بر فقاهت و علمیت بی بدیل، روحی متعالی، عطوف و مهربان داشتند به طوری که میتوان ایشان را جز واصلین به مراتب عالی انسانی نام برد.
وی تصریح کرد: آیت الله میلانی زمانی که به مشهد عزیمت کرده و به گفته مقام معظم رهبری احیای حوزه علمیه مشهد نیز در همان زمان توسط این عالم بزرگوار اتفاق افتاد، هنگام فراهم کردن امکانات اسکان، ایشان حتی از در و دیوار و آجرهای محلهای مورد نظر از معاصی و اتفاقات رخ داده مطلع و آگاه میشدند و در انتخاب محل سکونت این حساسیتها را در نظر میگرفتند.
نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی خاطر نشان شد: چنین علمایی که لطافت روحی ملائکه را دارند و پیشرو مباحث علمی و معنوی هستند نه تنها برای حوزههای علمیه بلکه برای جهان بشریت الگو هستند و ما وارث چنین مفاخری هستیم و باید از راه و منش آنها برای رسیدن به درجات عالی انسانی و معنوی پیروی کنیم.
آیت الله سید محمدهادی میلانی از مفاخر آذرباتیجان شرقی در هفتم محرم سال ۱۳۱۳ قمری در نجف در خانوادهای اهل علم و معنویت پا به عرصه هستی نهاد. اجداد او همه از سادات حسینی شهر مدینه منوره و از نوادگان امام علی بن الحسین علیه السلام بودند که به علت شرافت علمی و معنوی از بزرگان مدینه به شمار میرفتند.
این عالم جلیل القدر قبل از ۳۰ سالگی به مرحله اجتهاد رسید و مورد تأیید بزرگان و استادان قرار گرفت و از مدرسان معروف حوزه نجف اشرف بود. وی در روز جمعه ۱۷ مرداد ۱۳۵۴ شمسی بر اثر بیماری چشم از جهان فروبست و روح بلندش به ملکوت اعلی پیوست.