مصرف هم‌زمان برخی دارو‌ها با لبنیات می‌تواند اثر درمانی دارو‌ها را به‌طور قابل‌توجهی کاهش دهد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس دکتر راضیه ثابت عضو هیأت علمی گروه شیمی دارویی دانشکده داروسازی شیراز، گفت: برخلاف تصور عمومی، مصرف شیر، ماست، دوغ یا حتی مکمل‌های کلسیم همراه برخی دارو‌ها می‌تواند اثر درمانی آنها را کاهش دهد؛ دلیل اصلی این تداخل، وجود املاح معدنی مانند کلسیم، منیزیم در لبنیات است که با برخی دارو‌ها ترکیب شده و ترکیبات نامحلول تشکیل می‌دهند.

وی افزود: این تداخل بیشتر در دارو‌هایی مشاهده می‌شود که برای جذب نیازمند حضور آزاد در لوله گوارش هستند. ترکیب دارو با کلسیم یا منیزیم می‌تواند جذب برخی دارو‌ها را تا حدود ۵۰ تا ۸۰ درصد کاهش دهد و اثر درمانی مطلوب حاصل نشود.

مهم‌ترین دارو‌هایی که تحت تأثیر لبنیات قرار می‌گیرند

دکتر ثابت درباره مهم‌ترین دارو‌هایی که تحت تأثیر لبنیات قرار می‌گیرند گفت: سه گروه دارویی بیش از همه در معرض این تداخل هستند؛ اولین دسته آنتی‌بیوتیک‌های خانواده تتراسایکلین‌ها مانند داکسی‌سایکلین، دومین گروه، دسته آنتی‌بیوتیک‌های فلوروکینولون‌ها مانند سیپروفلوکساسین و سومین گروه، مکمل‌های آهن، زینک و منیزیم هستند.

وی ادامه داد: مصرف این دارو‌ها همراه لبنیات می‌تواند اثر درمانی آنها را به‌شدت کاهش دهد، اما همه دارو‌ها چنین تداخلی ندارند.

دکتر ثابت تصریح کرد: دارو‌هایی مانند استامینوفن، آموکسی‌سیلین یا برخی دارو‌های قلبی عروقی با لبنیات مشکلی ایجاد نمی‌کنند، اما تشخیص این موضوع لازم است توسط پزشک یا داروساز انجام شود.

بهترین زمان مصرف دارو و لبنیات

وی درباره بهترین زمان مصرف دارو و لبنیات گفت: برای دارو‌هایی که با لبنیات تداخل دارند، توصیه می‌شود دارو حداقل دو ساعت قبل یا چهار ساعت بعد از مصرف لبنیات استفاده شود تا جذب آن بدون اختلال انجام شود.

عضو هیأت علمی دانشکده داروسازی شیراز در پایان از مردم خواست که در هنگام تحویل دارو، زمان مناسب مصرف دارو و تداخلات مواد غذایی را به طور دقیق از داروساز بپرسند تا از بروز تداخلات جلوگیری شود.