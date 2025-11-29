به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ در این دوره از لیگ نجات غریق با عنوان «بزرگداشت هفته بسیج» در سالن آموزش هیأت نجات غریق و غواصی استان اصفهان برگزار شد، در بخش بانوان تیم شهرستان مبارکه (تارا مختاری و مائده نجفی) قهرمان شد، اسپینر شهرستان مبارکه (فاطمه جعفری و مهتاب مبهوت) در رده دوم ایستاد و تیم شهرستان نجف‌آباد (مریم پیرعلی و نرگس پیرعلی) در جایگاه سوم قرار گرفت.

در بخش آقایان هم سید محمدرضا طباطبایی قهرمان شد، سید محمد صدیقی به عنوان دومی بسنده کرد و محسن محمودی در جایگاه سوم ایستاد.