

به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم فوتبال استقلال در چارچوب رقابت‌های هفته یازدهم لیگ برتر میزبان فولاد خوزستان است.

ریکاردو ساپینتو، سرمربی استقلال در نشست خبری پیش از بازی گفت: فولاد تیم خوب و منظمی است، مربی باتجربه‌ای دارد. مثل همیشه بازی راحتی نداریم و هدف ما کسب سه امتیاز است که این خیلی برای ما اهمیت دارد تا به صدر برویم. امیدوارم هواداران به ورزشگاه بیایند و مانند بازی با الوصل حمایت کنند. امیدوارم زمین بازی بهتر از مصاف قبلی باشد و مصدومی هم نداشته باشیم.

سرمربی استقلال درباره آخرین وضعیت منیر الحدادی و همچنین آلودگی هوا بیان کرد: تاکنون خبر خوبی برای این بازی از منیر نداریم، باید ببینیم برای دیدار آینده چه اتفاقی رخ می‌دهد. آلودگی برای همه بد است و در بازی‌ها و تمرینات این آلودگی را احساس می‌کنیم. برخی بازیکنان حتی در نفس کشیدن هم مشکل داشتند. تصمیم سازمان لیگ است و آنها باید تصمیم بگیرند. برای سلامتی هیچکس این موضوع خوب نیست.

ساپینتو درباره عملکرد آنتونیو آدان اظهار کرد: فرعباسی را اکنون نداریم، دو روز قبل بازی آخر به ما اضافه شد. یک ماه بود که عالی کار می‌کرد. راحت نیست که فرعباسی را بیاوریم چرا که روی فرم نیست. این هفته کار کرده و باید دید فردا چه بازیکنی بازی می‌کند. به هر دوی آنها اعتماد دارم. در بازی قبلی تیم حریف دو فرصت داشت که نمی‌توانیم فقط گلر را مقصر بدانیم و باید به مدافعان هم نگاه کنیم. گلی که آدان خورد، مسئولیتش با خط دفاعی بود. به نظرم نباید این گل‌های آخر را می‌خورد ولی خط دفاعی هم باید به کمک او بیاید. امیدواریم فردا گل نخوریم و گل هم به ثمر برسانیم که بازی را ببریم.

سرمربی استقلال درباره تاثیر عملکرد داوری در دو بازی آینده بیان کرد: امیدوارم خوب باشد و جدی قضاوت کنند. چیزی که در بازی دیروز پرسپولیس دیدم، باور کردن آن خیلی سخت بود. من فکر کردم که آن صحنه پنالتی است و چیزی که دیروز رخ داد غیرقابل باور است. فدراسیون باید در این قضیه و قضاوت‌ها جدی باشد، چون تیمی که عملکرد بهتری دارد باید قهرمان شود. نمی‌خواهم برای ما کار بزرگی انجام دهند، اما نباید آن هدیه را دیروز می‌دادند. من به همه احترام می‌گذارم. قضاوت‌های ناعادلانه‌ای در ابتدای فصل برای ما رخ داد. دیروز کمی این قضیه باعث نگرانی من شد و امیدوارم فدراسیون هم آگاهی پیدا کند. به دنبال بحث درستی و صداقت هستیم.

ساپینتو درباره استراتژی تیم در بازی با فولاد گفت: فقط به بازی فردا فکر می‌کنم و اولویت من این است. به بازیکنانم هشدار دادم که اگر این بازی تمرکز نداشته باشیم در بازی آینده هم تمرکز نداریم. باید جدی باشند و بازی سختی خواهد بود. تیم باانگیزه‌ای هستند که به دنبال بهتر کردن جایگاه خود در جدول هستند.

سرمربی استقلال درباره بازی کردن همزمان صالح حردانی و رامین رضاییان گفت: فردا می‌بینیم که چه اتفاقی رخ می‌دهد، احتمالات زیاد است.

ساپینتو درباره کنترل حواشی پیش از داربی بیان کرد: در هفته‌های اخیر سعی کردند به گروه ما ورود کنند و دوست ندارند که ما موفق باشیم. خیلی اتفاقات رخ داده ولی بازیکنان تمرکز بالایی دارند و نمی‌گذاریم کسی ورود کند. قطار ما خیلی سریع است و نمی‌توانند جلوی حرکت آن را بگیرند. برخی بازیکنان راضی نیستند چرا که بازی نمی‌کنند ولی به یکدیگر احترام می‌گذارند.

ساپینتو درباره مصاف‌های اخیر خود با گل‌محمدی اظهار کرد: من در مقابل او نیستم و استقلال مقابل فولاد است. احترام بین مربیان است و هر دو دوست داریم که بهترین عملکرد را داشته باشیم و در حال حاضر تمرکز می‌کنیم.