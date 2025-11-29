معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بیان اینکه ملت توحیدی با مدیریت رهبری و اندیشه بسیجی، دشمنانش را شکست داد، گفت: ملت ایران با اتکا به ایمان و خدمت بسیج به قله‌های پیشرفت نزدیک شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سردار «یدالله جوانی» معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی امروز در همایش ملی بصیرتی با محوریت نقش بسیج کارمندان در پیش روندگی و پیش برندگی انقلاب اسلامی در رشت، با اشاره به اینکه بسیج در سراسر کشور مشاهده می‌شود و قابل مطالعه است، اظهار داشت: از ویژگی‌های برجسته بسیجیان، مجاهدبودن است.

سردار جوانی افزود: اگر بسیج لشکر مخلص خداست، این لشکر اهل مجاهدت و جهاد است.

معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به اینکه امام خمینی (ره) بسیج را مردمی‌ترین سازمان معرفی کرده‌اند، تصریح کرد: بسیج سازمانی منحصر‌به‌فرد و بی‌بدیل در دوره پس از انقلاب اسلامی است.

سردار جوانی افزود: مردمی‌بودن و فراگیری آن در برگرفتن همه اقشار جامعه، ویژگی خاص این نهاد محسوب می‌شود.

معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بیان اینکه بسیج در سه حوزه مورد مطالعه قرار می‌گیرد، گفت: حوزه حفظ انقلاب اسلامی، حوزه پیش‌روندگی در مسیر انقلاب و حوزه پیش‌برندگی از جمله عرصه‌های نقش‌آفرینی بسیج است.

سردار جوانی ادامه داد: بسیج کارنامه‌ای درخشان در حفظ انقلاب اسلامی دارد که نمونه آن را در جنگ ۱۲ روزه در کنار نیرو‌های مسلح مشاهده کردیم.

معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: انقلاب اسلامی دشمنان سرسختی دارد؛ دشمنانی که با هویت، نگرش، تفکر و جهان‌بینی انقلاب در تضاد هستند و ارزش‌ها را نشانه گرفته‌اند.

سردار جوانی با بیان اینکه دشمنان انقلاب اسلامی در حقیقت دشمنان خدا، انسانیت، عقلانیت، رشد و تعالی هستند، اضافه کرد: بسیج با توکل به خدا و تبدیل جنگ تحمیلی به دفاع مقدس، بیش از ۹۰ هزار شهید بسیجی، ۳۶ هزار شهید دانش‌آموز، شهید کارمند و شهید معلم تقدیم کرده است.

معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به اینکه بسیج در حفظ انقلاب اسلامی درخشید و کارنامه‌ای درخشان بر جای گذاشت، افزود: امام خمینی (ره) این کارنامه را دید و در پیام سال ۱۳۶۷ در آستانه سالروز تشکیل بسیج، از بسیج به عنوان لشکر مخلص خدا یاد کرد و آن را مدیریت عشق و میقات پابرهنگان دانست و فرمود: من به خلوص بسیج غبطه می‌خورم و امیدوارم با بسیجیان محشور شوم.

بسیج خط‌شکن است

معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بیان اینکه اگر در کشوری نوای تفکر بسیجی حاکم شود چشم طمع بیگانگان قطع خواهد شد، گفت: بسیج با جهاد، ایمان و حضور در صحنه‌های خطر در زمان‌های مختلف باعث ماندگاری بسیج در طول ۴۶ سال شده است.

سردار جوانی تصریح کرد: بسیج با نصرت الهی خط‌شکن، بن‌بست‌شکن است چرا که گروهی مجاهد است که با اخلاص خود حق جهاد را ادا می‌کند.

معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بیان اینکه برای پیش‌روندگی شناخت انقلاب مهم است، افزود: انقلاب اسلامی باید در پیشرفت خلاصه شود و ما باید بدانیم در چه مرحله‌ای هستیم.

سردار جوانی گفت: ساخت نظام اسلامی، کشور اسلامی و تمدن اسلامی برای الگوسازی ضروری است.

معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بیان امام خمینی (ره) با مردم انقلاب را به پیروزی رساند، گفت: دشمنان از همان سال ۱۳۵۸ با ترور، بی‌ثبات‌سازی و تجربه‌طلبی وارد شدند، اما با حضور و مدد مردم این توطئه‌ها خصوصاً در هشت سال جنگ تحمیلی خنثی شد.

سردار جوانی کار و تلاش را لازمه ساخت دولت اسلامی که مقدمه ساخت جامعه اسلامی است، دانست و افزود: دولت اسلامی باید نقش‌آفرینی کارمندان در پیش‌روندگی و پیش‌برندگی تعریف شود.

معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، تفکر بسیجی را تولیدکننده مدیریت جهادی بیان کرد و گفت: با مدیریت جهادی پیروزی حاصل می‌شود.

سردار جوانی با اشاره به اینکه ملت توحیدی با مدیریت رهبری و اندیشه بسیجی دشمن را شکست داد، تفکر بسیجی را در حل مشکلات اقتصادی مهم برشمرد.

معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تاکید به اینکه مدیر باید در برابر ارباب‌رجوع بلند شود و حل مشکلات را به امروز و فردا نسپرد، گفت: در صورت نزدیک شدن به دولت اسلامی در سایه حرکت، کنش و اندیشه بسیج می‌توان آثار آن را در جامعه، دانشگاه‌ها و بازار مشاهده کرد.

سردار جوانی افزود: هر بسیجی در هر جا باید پیش‌رونده و پیش‌برنده باشد، با فساد مبارزه کند، ارباب‌رجوع را تکریم کند و در میدان تلاش حاضر باشد.

معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به توصیه‌های چهارگانه برای عمل بسیجی گفت: بسیجی در برابر دشمن دشمن‌شکن و در برابر مردم خادم باشد. بسیجیان به معنای واقعی کلمه با تفکر و عمل بسیجی بهترین یاران رسول خدا هستند و در صحرای محشر به عنوان امت پیامبر شناخته می‌شوند.

رمز پیروزی «وحدت، ایستادگی و مقاومت» است

سردار جوانی با بیان اینکه بسیجی در مقابل دشمن شدید و در برابر مردم خدوم است، افزود: حس و حال بسیجی فقط در زلزله و سیل نباید دیده شود؛ بلکه همه منش و کنش بسیجی مهم است.

معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: بسیجی‌ها حفظ وحدت، مقابله با دشمن، مبارزه با تفرقه‌افکنی و تشتت‌آفرینی را وظیفه خود می‌دانند.

سردار جوانی تصریح کرد: هنگامه امروز، هنگامه وحدت در برابر دشمن است. دشمن فقط با نظام سیاسی دشمنی ندارد، بلکه دشمن ملت ایران، هویت اسلامی و دینی و راهبرد تمدن‌ساز انقلاب اسلامی است.

معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بیان اینکه رمز پیروزی وحدت، ایستادگی و مقاومت است، افزود: در برابر چنین دشمنی باید ید واحده بود و وحدت کلمه داشت.

سردار جوانی کمک به دولت را با اشاره به تاکید رهبر معظم انقلاب حتمی بیان کرد و گفت: در وضعیتی که قرار داریم همه باید به دولت کمک کنند. اداره کشور کار دشواری است و بسیج و سپاه بنا به فرمایش رهبر معظم انقلاب به همه دولت‌ها کمک کرده‌ و به دولت فعلی نیز کمک خواهند کرد.

معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تأکید بر اینکه پرهیز از اسراف مهم است، گفت: دشمن در جنگ ترکیبی ایمان و امید ملت را نشانه گرفته است، اما ملت ایران با اتکا به ایمان و خدمت بسیج به قله‌های پیشرفت نزدیک شده است.