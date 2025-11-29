صدور دستورالعمل فنی EASA و ابلاغ فوری معاونت استاندارد پرواز به شرکت‌های هواپیمایی کشور

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما بر اساس این گزارش، این معاونت با ارسال نامه‌ای رسمی به شرکت‌های هواپیمایی بهره‌بردار ایرباس ۳۱۹، ۳۲۰ و ۳۲۱، ضمن تأکید بر ضرورت توجه فوری به دستورالعمل فنی صادرشده، از آنها خواسته است حداکثر تا پایان امروز (۸ آذر ۱۴۰۴) نسبت به بررسی شمول این امریه بر هواپیماهای خود اقدام کنند.



در این ابلاغیه تصریح شده است: در صورتی که امریه مذکور برای هر یک از هواپیماها لازم‌الاجرا باشد، شرکت‌ها موظف‌اند مطابق مفاد آن، نسبت به اجرای دستورات فنی یا زمین‌گیر کردن هواپیمای مشمول اقدام کنند.

گفتنی است هم‌اکنون ۱۴ فروند هواپیما از خانواده ایرباس ۳۲۰ (ایرباس ۳۱۹، ۳۲۰ و ۳۲۱) در کشور فعال و عملیاتی هستند.