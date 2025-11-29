پخش زنده
کارگردان مجموعه تاریخی «کوچک جنگلی»، درباره چگونگی شکلگیری ترانه تیتراژ این مجموعه و همکاری با استاد ناصر مسعودی، مطالبی بیان کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بهروز افخمی، کارگردان مجموعه تاریخی «کوچک جنگلی»، با حضور در استودیو شبکه خبر، درباره چگونگی شکلگیری ترانه تیتراژ این مجموعه و همکاری با استاد ناصر مسعودی، گفت: این ترانه از نغمهای قدیمی و خانوادگی الهام گرفت که مادر گیلانیاش میخواند و با صدای زندهیاد مسعودی به یکی از ماندگارترین قطعات موسیقی تلویزیونی ایران تبدیل شد.
وی افزود: پیش از پایان فیلمبرداری، تصمیم داشتم از این قطعه استفاده کنم، چون آن را از کودکی از زبان مادرم شنیده بودم. مادرم اهل قاضیانِ انزلی بود و هنگام تعریف ماجراهای میرزا کوچکخان، چند بیت از این ترانه را زیر لب میخواند. بعدتر متن کاملش را در کتاب مرحوم ابراهیم فخرایی یافتیم و تصمیم گرفتم آن را به استاد سید محمد میرزمانی بسپارم تا برای تیتراژ پایانی تنظیم کند.
وی گفت: از آغاز در ذهنم صدای ناصر مسعودی بود، چون با لهجه و روح موسیقی گیلکی رشد کرده بود. اما به اشتباه شنیده بودم که او فوت کرده است، به همین دلیل سراغ خوانندگان دیگری مثل محمد نوری و تورج زاهدی رفتم. زاهدی خواننده خوبی بود، ولی لهجهاش گیلکی نبود و بعد از پخش قسمتهای ابتدایی، مردم گیلان از این موضوع ناراحت شدند و تماسهای اعتراضی داشتند.
افخمی افزود: یکی از نوازندگان ارکستر که اهل رشت بود به من گفت ناصر مسعودی زنده است! چند روز بعد خودش آمد، آهنگ را گوش داد و گفت، ملودی کمی از حالت گیلکی خارج شده و رنگ ایرانی گرفته است. با این حال بلافاصله شروع کرد به تمرین و تنها پس از چند دقیقه، آهنگ را بهگونهای خواند که همه شگفتزده شدیم. اجرای دومش بینقص بود و همان نسخه در مجموعه استفاده شد.
به گفته بهروز افخمی، صدای گرم ناصر مسعودی، صدایی که توانست جان تازهای به روایت نهضت جنگل بدهد، یکی از ماندگارترین آثار موسیقی ملی ایران را رقم زد.