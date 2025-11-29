به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، کتاب ارسنجان در دفاع مقدس به قلم مسعود زارع در مراسمی با حضور اهالی فرهنگ و هنر در شهرستان ارسنجان رونمایی شد.

مسعود زارع نویسنده این کتاب که خود رزمنده و جانباز هشت سال دفاع مقدس است در این کتاب تلاش و فداکاری های مردم شهرستان ارسنجان در دوران هشت سال دفاع مقدس را روایت می کند.

کتاب ارسنجان در دفاع مقدس در ۴۶۸ صفحه و هشت فصل چاپ شده و شامل موقعیت جغرافیایی شهرستان ارسنجان،چگونگی شکل گیری سپاه پاسداران.و اعزام نیروهای مردمی به جبهه های هشت سال دفاع مقدس و چگونگی مبارزات و شهادت و اسارت رزمندگان این شهرستان است.