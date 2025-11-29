پخش زنده
آلودگی هوا مانعی برای خدمت رسانی به بیماران نیازمند خون نیست؛ مردم همچنان با مراجعه به پایگاههای انتقال خون استان برای کمک به درمان بیماران خون اهدا کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛مدیرکل این اداره کل بیان کرد روزانه حداقل ۸۲۰ فرآورده خونی در اختیار ۶۴ مرکز درمانی استان اصفهان قرار میگیرد تا احتیاج بیماران نیازمند به خون و فرآوردههای خونی به طور کامل برطرف شود.
کیان دهراب پور، استان اصفهان را دارای ۷۵۰۰ تخت بیمارستانی دانست و افزود: تمامی این تختها به نحوی مرتبط با بیماران نیازمند خون و فرآوردههای خونی است و ۸۶۵ نفر بیمار تالاسمی ماژور استان هم هر دو هفته، باید دو واحد خونی دریافت کنند تا بتوانند ادامه حیات پیدا کنند.
مدیرکل انتقال خون استان اصفهان با اشاره به ۹۸۶ بیمار هموفیلی استان اصفهان که از خدمات انتقال خون اصفهان برای تداوم زندگی استفاده میکنند ادامه داد: هیچ جراحی دست به تیغ جراحی نمیبرد مگر اینکه ابتدا از کافی بودن ذخیره فرآوردههای خونی در بانک خون مرکز درمانی مربوطه اطمینان کامل داشته باشد.
وی با اشاره به پایین بودن ذخایر خون استان به تازگی گفت: آلودگی هوا و دیگر موضوعات نباید مانع خدمت رسانی به بیماران نیازمند به خون و فرآوردههای خونی شود و بیماران منتظر حضور سبز اهداکنندگان خون در مراکز اهدای خون هستند.