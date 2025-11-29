پخش زنده
امروز: -
ششمین همایش ملی گیاهان دارویی و طب سنتی با ارسال بیش از ۴۰۰ مقاله در دانشگاه تربت حیدریه برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس دانشگاه تربتحیدریه، گفت: ششمین همایش ملی گیاهان دارویی و طب سنتی با هدف توسعه پژوهشهای علمی، معرفی تازهترین دستاوردهای حوزه گیاهان دارویی و طب سنتی، و ارتقای تعاملات علمی میان دانشگاهیان و فعالان این حوزه، امسال به میزبانی دانشگاه تربت حیدریه برگزار خواهد شد.
دکتر عباس خاشعی افزود: این رویداد علمی یکی از معتبرترین گردهماییهای کشور در حوزه گیاهان دارویی و طب سنتی به شمار میرود و هر ساله با استقبال چشمگیر پژوهشگران و متخصصان مواجه میشود.
وی ادامه داد: تاکنون بیش از ۴۰۰ مقاله از دانشگاهها، مراکز تحقیقاتی و پژوهشگران مستقل سراسر کشور به دبیرخانه ارسال شده است. این آمار نشاندهنده افزایش قابل توجه مشارکت پژوهشگران و ارتقای کیفیت علمی همایش نسبت به دورههای پیشین است.
وی بیان کرد: مقالات پذیرفتهشده پس از داوری در قالب ارائههای شفاهی و پوستر در بخشهای تخصصی همایش ارائه خواهند شد.
دکتر خاشعی محورهای همایش را در چند بخش عنوان کرد و گفت: پژوهشهای نوین در حوزه گیاهان دارویی، کاربردهای بالینی و پژوهشی طب سنتی، کشت فرآوری و زنجیره ارزش گیاهان دارویی،نوآوریها، محصولات دارویی و صنایع وابسته و مطالعات میانرشتهای و یافتههای علمی جدید است.
وی افزود: این همایش با هدف ایجاد بستری برای تبادل دانش و تجارب پژوهشی، ترویج علم گیاهان دارویی و طب سنتی، و ارتقای ظرفیتهای دانشگاهی و صنعتی برگزار میشود. علاوه بر ارائه مقالات علمی، کارگاههای آموزشی و سخنرانیهای کلیدی از سوی متخصصان کشوری برنامهریزی شده است تا دانشجویان، اساتید و فعالان حوزه کشاورزی و سلامت بتوانند از آخرین یافتهها بهرهمند شوند.
وی ادامه داد: این همایش علاوه بر تقویت دانش علمی و پژوهشی، میتواند در توسعه اقتصادی و اشتغالزایی در حوزه گیاهان دارویی و محصولات مرتبط نیز نقش مهمی ایفا کند.