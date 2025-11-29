بر اساس تازه‌ترین آمار گمرک ایران، مبادلات تجاری کشور با اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا در هشت‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ روندی رو‌به‌رشد در حوزه صادرات و کاهشی در واردات داشته است.



به گزارش اختصاصی گروه تجارت خارجی خبرگزاری صدا وسیما، مجموع صادرات ایران به پنج کشور عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا شامل ارمنستان، بلاروس، فدراسیون روسیه، قرقیزستان و قزاقستان از ابتدای سال تا پایان آبان امسال به سه میلیون و ۸۸۸ هزار تن و ارزش یک میلیارد و ۴۶۰ میلیون دلار رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته به ترتیب ۱۰ درصد در وزن و ۱۱ درصد در ارزش افزایش نشان می‌دهد.

در این دوره، روسیه با رشد حدود ۱۲ درصدی در ارزش و ۹ درصدی در وزن، نخستین مقصد کالاهای ایرانی در میان کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا بوده است. پس از آن، ارمنستان با واردات یک میلیون و ۵۳۳ هزار تن کالا به ارزش ۴۲۲ میلیون دلار رتبه دوم صادرات ایران را به خود اختصاص داده است. صادرات به بلاروس نیز در هشت‌ماهه امسال با رشد قابل توجه ۶۲ درصدی در وزن و ۵۳ درصدی در ارزش همراه بوده است.

در بخش واردات نیز داده‌های گمرک نشان می‌دهد ایران طی هشت‌ماهه ۱۴۰۴ حدود پنج میلیون و ۵۰۰ هزار تن کالا به ارزش سه میلیارد و ۲۱۷ میلیون دلار از کشورهای اوراسیا وارد کرده که این میزان در مقایسه با مدت مشابه پارسال حدود ۹ درصد کاهش در وزن و ۱۵ درصد افزایش در ارزش داشته است.

بیشترین واردات از روسیه با حدود چهار میلیون و ۷۵۰ هزار تن و ارزش نزدیک به سه میلیارد دلار ثبت شده است. واردات از روسیه در مقایسه با سال قبل ۱۷ درصد کاهش در وزن و ۱۳ درصد افزایش در ارزش را نشان می‌دهد.

همچنین واردات از قزاقستان با افزایش ۸۴ درصدی در ارزش و واردات از قرقیزستان با رشد ۷۹ درصدی در وزن همراه بوده است.

گندم، ذرت دامی ، جو وروغن دانه آفتابگردان کالاهای اصلی وارد شده از اوراسیا است.