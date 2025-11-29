پخش زنده
فوقتخصص ریه و فلوشیپ خواب و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز عوارض آلودگی هوا بر سلامت عمومی را تشریح کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر حانیه راجی در خصوص آلودگی هوا و اثرات آن بر سلامت مردم بیان داشت: آلودگی هوا در بلندمدت زمینهساز بیماریهای مزمن ریوی مانند آسم و COPD، افزایش خطر بروز عفونتها و حتی ابتلا به سرطان در ارگانهای مختلف بدن میشود.
وی اظهار کرد: آلودگی هوا تنها محدود به ذرات غبار نیست؛ بلکه شامل آلایندههای شیمیایی نظیر گازهای مونوکسید کربن، H₂S و N₂O و همچنین آلایندههای بیولوژیک مانند گرده گیاهان و کلونهاست که مشکلات جدی برای افراد بهویژه کسانی که زمینه آلرژیک دارند، ایجاد میکنند.
دکتر راجی افزود: در حال حاضر بیشترین آلودگی ناشی از آلایندههای شیمیایی حاصل از سوخت خودروها، بنزینهای غیراستاندارد و فلرهای نفتی است. این وضعیت در فصل زمستان به دلیل پدیده اینورژن تشدید میشود، در حالی که در پاییز و بهار آلودگیهای بیولوژیک و در تابستان نیز گرد و غبار، بیشتر مردم را آزار میدهد.
وی ادامه داد: آلودگی هوا علاوهبر آسیب مستقیم به ریه، عوارض قلبی نیز به همراه دارد. افراد دارای بیماریهای زمینهای قلبی و ریوی، سالمندان، بیماران مبتلا به سرطان و افرادی که سیستم ایمنی ضعیفی دارند، در کوتاهمدت بیشتر در معرض خطر هستند.
این فوقتخصص ریه با تأکید بر آسیبپذیری کودکان و زنان باردار در شرایط آلودگی هوا گفت: کودکان به دلیل رشد ریهها بیشترین آسیب را میبینند و زنان باردار نیز در معرض خطراتی، چون سقط جنین، مردهزایی و تولد نوزادان کموزن قرار میگیرند؛ بنابراین، حضور این گروه از افراد در فضای باز و ورزش کردن در روزهای آلوده باید بهطور جدی ممنوع شود.
دکتر راجی درباره راهکارهای پیشگیری از خطرات آلودگی هوا اظهار داشت: مصرف میوه و سبزیجات به دلیل خاصیت آنتیاکسیدانی میتواند تا حدی اثرات آلودگی را کاهش دهد. همچنین مصرف شیر کمچرب در محیطهای کاری آلوده به فلزات سنگین نیز توصیه میشود. استفاده از ماسکهای استاندارد N۹۵ با برچسب اصالت کالا و تأیید سازمان غذا و دارو برای کاهش ورود ذرات آلاینده ضروری است.
وی در ادامه توصیه کرد: در روزهای آلوده باید از خروج غیرضروری از منزل خودداری شود. بیماران قلبی و ریوی باید داروهای خود را منظم مصرف کنند و در صورت بروز مشکل، سریعا به پزشک مراجعه نمایند. استفاده از دستگاههای تصفیه هوا در منازل نیز میتواند کیفیت هوای داخل را بهبود بخشد.
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز با اشاره به تعطیلی مدارس در شرایط اضطراری خاطرنشان کرد: سلامت کودکان مهمتر از آموزش حضوری است و آموزش در این شرایط باید از طریق فضای مجازی ادامه یابد.
دکتر راجی در پایان، آلودگی را معضلی فراگیر دانست و تأکید کرد: خطرات آلودگی هوا همه اقشار جامعه از جمله کشاورزان و دامداران را نیز تحت تأثیر قرار میدهد. این مشکل تنها با تصمیمات جدی و بلندمدت مسئولان قابل حل است و مردم باید در روزهای آلوده با رعایت توصیههای بهداشتی از سلامت خود محافظت کنند.