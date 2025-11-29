پخش زنده
امروز: -
فرمانده انتظامی دلفان از کشف بیش از دو تن آرد خارج از شبکه توزیع در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛ سرهنگ بهروز بازوند گفت:مأموران پاسگاه انتظامی خاوه جنوبی شهرستان دلفان هنگام کنترل محورهای مواصلاتی به یک دستگاه وانت نیسان مشکوک و آن را توقیف کردند.
فرمانده انتظامی دلفان افزود: در بازرسی از وانت نیسان ۵۵ کیسه ۴۰ کیلویی آرد به مقدار دو هزار ۲۰۰ کیلو آرد خارج از شبکه توزیع کشف و ضبط شد.
وی گفت: متهم با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شهرستان شد.