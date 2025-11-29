پخش زنده
امروز: -
توهین ترامپ به مردم افغانستان با واکنشهای کاربران شبکههای اجتماعی و چهرههای سیاسی افغان همراه شده است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل، این اولین بار نیست که رئیس جمهور آمریکا به افغانستان و مردمش توهین میکند، این بار ترامپ از افغانستان با عنوان «جهنم روی زمین» نام برد، سخنان توهین آمیزی که پس از حمله یک تبعه افغان در واشنگتن به دو نظامی آمریکایی عنوان کرد. اما این تبعه افغان که بود؟ نامش «لکنوال» است که در استان خوست افغانستان به دنیا آمده و در سازمان سیا جذب شده و سپس در قندهار وارد قطعهای شده که مستقیم با هدایت آمریکاییها کار میکرد. لکنوال حتی در روزهای پر آشوب فرودگاه کابل به تامین امنیت نیروهای آمریکایی مشغول بود و سپس با آنها به آمریکا رفت و اقامت گرفت.
اما توهین ترامپ با واکنشهای افغانها همراه شده است، «اسپنتا» وزیر امور خارجه اسبق افغانستان گفته است لکنوال وقتی شانزده ساله بود به خدمت نیروهای ویژه آمریکایی درآمد و عضو واحد مخوف «عقرب» شد، واحدی که به کشتار افغانها متهم است. وی گفته است اکنون گناهکار مردم افغانستان هستند یا آنهایی که از نوجوانی تاکنون به این شخص درس آدم کشی دادهاند؟
برخی کاربران شبکههای اجتماعی نیز تصویری از نقشه افغانستان را با نوشتن «افغانستان بهشت روی زمین» به توهین ترامپ پاسخ دادهاند.
«لیوال» دیپلمات ارشد دولت سابق افغانستان نیز در واکنشی نوشت: افغانستان بهشت روی زمین بود، اما شما آمریکاییها با بیست سال جنایت آن را به جهنم تبدیل کردند.
اما «کریم خرم» رئیس دفتر رئیس جمهور اسبق افغانستان نوشت: شدت عمل کاخ سفید در قضیه اخیر نشان میدهد که کاخ سفید به شدت منتظر این فرصت بوده است. او گفت مبادا آمریکاییها به همین بهانه، هزاران تربیت شده سیا را به افغانستان بفرستد. خلاصه اینکه ترامپ فعلا بر موج افغانستان هراسی سوار شده و سرنوشت هزاران افغان همکار خود را در بیست سال اشغال افغانستان در هالهای از ابهام قرار داده است. به راستی که آمریکا حتی به دوستان خود نیز خیانت میکند.