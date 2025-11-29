پخش زنده
رئیس مرکز بهداشت غرب اهواز گفت: اجرای طرح ملی تشدید ویژه نظارت بر رستورانها، مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اغذیهفروشیها تا پایان آذرماه ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، کاووس کریمی اظهار کرد: طرح ملی «تشدید ویژه نظارت بر رستورانها، مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اغذیهفروشیها» با هدف ارتقای سطح بهداشت محیط، افزایش ایمنی مواد غذایی و پیشگیری از بروز بیماریهای منتقله از غذا از سوی مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت ابلاغ شده و از اول تا پایان آذرماه در حال اجراست.
وی با بیان اینکه اجرای این طرح در غرب اهواز به دلیل تمرکز عمده واحدهای صنفی اغذیه و رستورانها در مناطقی مانند لشکرآباد و کیانپارس از اهمیت ویژهای برخوردار است، افزود: در راستای حفظ سلامت عمومی و کاهش خطرات ناشی از مصرف مواد غذایی ناسالم، گروههای بازرسی بهداشت محیط با حضور مستمر و شبانهروزی در واحدهای صنفی کلیدی منطقه، نظارت ویژه خواهند داشت و کارشناسان ما ضمن انجام وظایف روتین بهداشت محیط، اجرای این طرح تشدیدیافته را در بالاترین سطح اولویتهای عملیاتی خود قرار دادهاند.
کریمی در خصوص محورهای اصلی این طرح میگوید: کنترل بهداشت فردی کارکنان شامل استفاده از لباس کار مناسب، کارت بهداشت معتبر و رعایت اصول بهداشت فردی، بازرسی وضعیت انبار و نگهداری مواد غذایی از نظر دما، تاریخ مصرف و شرایط نگهداری ایمن، نمونهبرداری هدفمند از مواد غذایی پرمصرف و بررسی میکروبی آنها، ارزیابی کیفیت آب مصرفی و دفع مناسب پسماند و فاضلاب و برخورد قانونی قاطع با تخلفات بهداشتی از طریق اخطار، پلمب یا معرفی واحدهای متخلف به مراجع قضایی در صورت وجود خطر فوری برای سلامت مردم در قالب این طرح اجرا میشود.
رئیس مرکز بهداشت غرب اهواز با اشاره به افزایش مصرف غذاهای آماده در فصل سرد، اضافه کرد: اجرای دقیق و قاطع این طرح در این منطقه حیاتی است، زیرا احتمال بروز مسمومیتهای غذایی در این دوره افزایش مییابد و در غرب اهواز با توجه به حجم واحدهای خدماتی، بار سنگینتری از مسئولیت نظارتی را بر دوش داریم.
وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی، موضوع را از طریق سامانه ۱۹۰ اطلاع دهند تا پیگیری فوری انجام شود و تاکید کرد: همکاری فعال اتحادیههای صنفی، دامپزشکی و تعزیرات حکومتی، در کنار نظارت مستمر و دقیق کارشناسان بهداشت محیط مرکز ما و ثبت اقدامات در سامانه «سامح»، نقش کلیدی در موفقیت این طرح ملی دارد.
کریمی در ادامه افزود: تاکنون در حوزه غرب اهواز، کارشناسان سلامت محیط این حوزه ۱۶۱ مورد بازرسی انجام دادهاند که این عملیات با جدیت تمام ادامه خواهد یافت. این طرح تا پایان آذرماه ادامه خواهد داشت و پس از پایان عملیات نظارتی، گزارش جامع و تفصیلی وضعیت بهداشتی واحدهای صنفی منطقه غرب اهواز به مدیریت کل اعلام خواهد شد.