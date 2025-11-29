به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، روزنامه گاردین نوشت: بررسی جدید با استفاده از داده‌های ماهواره‌ای دو دهه اخیر نشان می‌دهد که بخش‌های وسیعی از ذخایر آبی اروپا در حال خشک شدن هستند و ذخیره آب شیرین در سراسر اروپای جنوبی و مرکزی، از اسپانیا و ایتالیا گرفته تا لهستان و بخش‌هایی از انگلیس، کاهش یافته است.

پژوهشگران دانشگاه کالج لندن، داده‌های سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۴ میلادی را از ماهواره‌ها که تغییرات میدان گرانشی زمین را دنبال می‌کنند، دریافت و تجزیه و تحلیل کردند. از آنجا که آب سنگین است، تغییر در آب‌های زیرزمینی، رودخانه‌ها، دریاچه‌ها، رطوبت خاک و یخچال‌های طبیعی در نشانه‌ها ظاهر می‌شود و به ماهواره‌ها اجازه می‌دهد تا به طور موثر میزان آب ذخیره شده را وزن کنند.

روزنامه گاردین نوشت: این یافته‌ها نبود توازن آشکار را نشان می‌دهد: شمال و شمال غرب اروپا - به ویژه اسکاندیناوی، بخش‌هایی از انگلیس و پرتغال - مرطوب‌تر شده‌اند، در حالی که بخش‌های وسیعی از جنوب و جنوب شرق، از جمله بخش‌هایی از انگلیس، اسپانیا، ایتالیا، فرانسه، سوئیس، آلمان، رومانی و اوکراین در حال خشک شدن‌اند.

به نوشته این روزنامه، پروفسور محمد شمس الضحی" (Mohammad Shamsudduha)، استاد بحران آب و کاهش خطر دانشگاه کالج لندن، گفت: "این وضع باید یک " زنگ بیدارباش" برای سیاستمدارانی باشد که هنوز در مورد کاهش انتشار گاز‌های گلخانه‌ای شک دارند. ما دیگر در مورد محدود کردن گرمایش به ۱.۵ درجه سانتی گراد صحبت نمی‌کنیم، ما به احتمال زیاد به سمت ۲ درجه سانتی گراد بالاتر از سطوح ماقبل صنعتی پیش می‌رویم و اکنون شاهد عواقب آنیم. "

براساس نتایج پژوهش جدید، بسیاری از ذخایر پنهان آب شیرین اروپا در حال کاهش است. پروفسور محمد شمس الضحی" می‌گوید:" به طور کلی، غرب اروپا مرطوب‌تر می‌شود، در حالی که شرق خشک‌تر می‌شود و این وضع در حال تشدید است".

گاردین نوشت: بدین ترتیب در انگلیس هم اگرچه مجموع بارندگی ممکن است پایدار باشد یا حتی کمی افزایش یابد، الگوی آن در حال تغییر است و کشور شاهد بارش‌های شدیدتر و دوره‌های خشک طولانی تر، به خصوص در تابستان هاست. پژوهش جدید نشان می‌دهد که بارندگی‌های شدید تابستان، اغلب به معنای از دست رفتن آب بیش تر، در پی سیلاب‌ها و جاری شدن سیل است، در حالی که در فصل زمستان، تغذیه آب‌های زیرزمینی ممکن است کوتاه شود.

گاردین نوشت: دانشمندان هشدار می‌دهند در جنوب شرق انگلیس، جایی که آب‌های زیرزمینی حدود ۷۰ درصد آب عمومی را تامین می‌کنند، این تغییر الگو‌های بارندگی می‌تواند چالش‌های جدی ایجاد کند.

روزنامه گاردین براساس گزارش آژانس محیط زیست اروپا نوشت: میزان کل آب برداشت شده از آب‌های سطحی و زیرزمینی در سراسر اتحادیه اروپا بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۲ کاهش یافته، اما برداشت از آب‌های زیرزمینی ۶ درصد افزایش یافته است که صرف تامین آب عمومی (۱۸ درصد) و کشاورزی (۱۷ درصد) می‌شود.

سخنگوی کمیسیون اروپا گفت: هدف راهبرد این کمیسیون " کمک به کشور‌های عضو است که مدیریت منابع آب خود را با تغییرات اقلیمی تطبیق دهند و به فشار‌های انسان‌ساز رسیدگی کنند. "

وی افزود: هدف این راهبرد ایجاد "اقتصاد آب هوشمند" است و با توصیه کمیسیون در مورد بهره وری آب همراه است که خواستار بهبود بهره وری تا "دستکم ۱۰ درصد تا سال ۲۰۳۰" می‌شود. با توجه به سطوح نشت از ۸ تا ۵۷ درصد در سراسر کشور‌های عضو اتحادیه اروپا، کمیسیون می‌گوید کاهش تلفات لوله و نوسازی زیرساخت‌ها بسیار مهم خواهد بود.

روزنامه گاردین نوشت: پروفسور "حنا کلوک" (Hannah Cloke)، استاد هیدرولوژی در دانشگاه ردینگ (University of Reading)، گفت: " ملاحظه این روند طولانی مدت ناراحت کننده است، زیرا اخیرا شاهد خشکسالی‌های بسیار بزرگی بوده‌ایم و دائماً می‌شنویم که در زمستان امسال ممکن است کم‌تر از حد معمول بارندگی داشته باشیم و در حال حاضر در خشکسالی‌ایم. در بهار و تابستان آینده، اگر بارندگی مورد نیاز تامین نشود، پیامد‌های شدیدی برای ما در انگلیس خواهد داشت، ما با محدودیت‌های شدید آب مواجه خواهیم شد و زندگی همه مردم بسیار دشوار خواهد شد. "

به نوشته این روزنامه، آژانس محیط انگلیس هشدار داده است این کشور برای ادامه خشکسالی تا سال ۲۰۲۶ باید آماده شود، مگر اینکه در پاییز و زمستان بارندگی قابل توجهی وجود داشته باشد. "

روزنامه گاردین نوشت: پروفسور محمد شمس الضحی"، استاد بحران آب و کاهش خطر دانشگاه کالج لندن هشدار می‌دهد روند خشک شدن اروپا آثار"گسترده" خواهد داشت به گونه‌ای که به امنیت غذایی، کشاورزی و اکوسیستم‌های وابسته به آب، به ویژه زیستگاه‌های تغذیه شده از آب‌های زیرزمینی، ضربه می‌زند.

به نوشته این روزنامه، انواع پیامد‌های آب و هوایی که مدت‌ها در سراسر جنوب جهانی، از جنوب آسیا گرفته تا آفریقا و خاورمیانه دیده می‌شد، اکنون "بسیار نزدیک‌تر به غرب" است و تغییرات آب و هوایی "آشکارا بر خود اروپا تأثیر می‌گذارد. "

گاردین نوشت: در سطح جهان، نقاط داغ خشک شدن در سراسر خاورمیانه، آسیا، آمریکای جنوبی، در امتداد سواحل غربی آمریکا و در سراسر کانادا در حال ظهورند و در گرینلند، ایسلند و شمال نروژ نیز روند خشک شدن، چشمگیر شده است.