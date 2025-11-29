پخش زنده
مدیر عامل بورس تهران گفت: با اصلاح قیمت مبنا و حرکت بهسمت دامنه نوسان پویا، سازوکار TAL یا معاملات پایانی به تدریج تغییر میکند.
گودرزی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، با اشاره به نگرانی برخی سهامداران نسبت به جایگاه سفارشهایشان در صفهای خرید و فروش بیان کرد: برخی تصور میکنند افرادی که در صف هستند، چه در سمت خرید و چه فروش، از یک جایگاه مشخص برخوردارند. اما هنگامی که TAL با فاصله زمانی کوتاهی پس از بازار و براساس قیمت پایانی فعال میشود، ممکن است قیمت سفارشها با قیمت پایانی تفاوت قابل توجهی داشته باشد. این امر شائبه تضییع حقوق سهامداران صفنشین را ایجاد میکند، در حالی که این موضوع ارتباط مستقیم و قابل اتکایی با ادبیات نظری بازار ندارد.
مدیر عامل بورس تهران افزود: زمانی که قیمت مبنا اصلاح و به محتوای اطلاعاتی پایان بازار نزدیکتر شود، قطعاً نمادهایی که صفهای خرید و فروش هستند نیز وارد سازوکار TAL خواهند شد و امیدواریم با تحقق دامنه نوسان پویا، دیگر شاهد شکلگیری صفهای طولانی خرید و فروش در بازار سرمایه نباشیم.»
گودرزی در رابطه با TAL یا سفارشگیری مبتنی بر قیمت پایانی گفت: TAL سازوکاری است که پس از پایان سفارشگیری عادی بازار فعال میشود. در این مرحله، معاملهگران میتوانند سفارشهای خرید و فروش خود را براساس قیمت پایانی روز ثبت کنند. این ابزار کمک میکند قیمتها به ارزش واقعی و اطلاعات انتهای بازار نزدیک شوند و هیجانات مقطعی پایان معاملات کاهش یابد. TAL یعنی دورهای که معاملهگر نه براساس قیمت لحظهای بازار بلکه براساس قیمت پایانی روز سفارش میگذارد.