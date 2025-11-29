به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ فرمانده سپاه ناحیه برخوار گفت: این منزل مسکونی را گروه جهادی الزهرا (س) شهر سین در مدت هشت ماه با بیش از ۹ میلیارد ریال مشارکت خیران، بسیج سازندگی و حمایت جهادگران بسیجی ساخته شد.

سرهنگ سید کمال موسوی افزود: برای احداث این منزل مسکونی جهادگران در بخش‌های مختلف اقدام به سفت کاری، دیوار چینی، کچ و خاک، سفید کاری، سرامیک، برق کاری و ایزوگام کردند.

وی گفت: گروه جهادی الزهرا (س) با ۱۱۰ نفر نیروی جهادی در زمینه ساخت و ساز فعالیت می‌کند و تاکنون ۷ منزل محروم ساخته است.

