به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ فرمانده انتظامی شهرستان نایین گفت: ماموران انتظامی ایستگاه ایست و بازرسی شهید شرافت نائین هنگام کنترل خودرو‌های عبوری به یک دستگاه کامیونت مشکوک شدند و آن را متوقف کردند.

احسان بدیعیان افزود: مأموران در بازرسی از این خودرو تعداد ۲۵ کارتن حاوی یک تُن هل خارجی بدون مدارک قانونی را کشف کردند.

وی ارزش این محموله را ۳۵ میلیارد ریال بیان کرد و ادامه داد: در این خصوص یک فرد متخلف شناسایی و پس از تشکیل پرونده به اداره تعزیرات حکومتی معرفی شد.