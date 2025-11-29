دستگیری سارقان کابل برق در خرم آباد
فرمانده انتظامی خرم آباد از دستگیری سارقان سیم و کابل برق در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان
؛سرهنگ هادی کیانمر گفت:در پی وقوع سرقت کابل برق در اطراف روستاهای بخش زاغه، مأموران پاسگاه انتظامی زاغه خرم آباد با اشراف اطلاعاتی دو سارق را در هنگام سرقت شناسایی و دستگیر کردند.
فرمانده انتظامی خرم آباد افزود:در بازرسی از آنان ۵۰۰ متر کابل برق ساختمانهای نیمه کاره کشف و تحویل مالباخته شد.
سرهنگ کیانمهر گفت:متهمان برای بررسی بیشتر در اختیار مأموران انتظامی شهرستان خرم آباد قرار گرفتند.