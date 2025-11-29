پخش زنده
سارق کابلهای برق با اعتراف به ۱۲ فقره سرقت در شاهین شهر دستگیر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛سرپرست فرماندهی انتظامی شهرستان شاهین شهر و میمه گفت: مأموران گشت انتظامی، نیمه شب هنگام گشت زنی در یکی مناطق حاشیهای حوزه، سارقی را که در بیابانهای اطراف در حال سوزاندن روکش پلاستیکی مقادیر زیادی کابل برق سرقت شده بود، شناسایی و دستگیر کردند.
سرهنگ مجید حاتمی افزود: مأموران بیش از ۲۰ کیلوگرم سیم مسی سرقت شده را که سارق به تازگی از کارگاههای ساختمانی، منازل نیمه ساز و کارگاههای صنعتی حوزه سرقت کرده بود، کشف کردند.
وی ادامه داد: متهم در تحقیقات اولیه به ۱۲ فقره سرقت کابلهای برق اعتراف کرد و با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.