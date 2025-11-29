پخش زنده
مدیرعامل سازمان توسعه و عمران شهرداری قم از پیشرفت ۹۷ درصدی زیر گذر تونل غدیر خبر داد و گفت: ساخت این زیر گذر به مراحل پایانی رسیده و تکمیل جدولها، بسترسازی، آسفالت و نمای قلوهچینی با توری تا یک هفته آینده به اتمام خواهد رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مسعود بخشی با اشاره به مراحل پایانی اجرای زیرگذر غدیر افزود: عملیات مرتبط با رمپ و لوپ تونل غدیر در حال تکمیل است و بخش دیوارنمایی پروژه بهطور کامل به پایان رسیده است.
وی با بیان اینکه لایه بسترسازی پروژه نیز بهطور کامل اجرا شده گفت: عملیات جدولگذاری رفیوژ میانی و کانالهای دفع آب تاکنون حدود ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.
مدیرعامل سازمان توسعه و عمران شهرداری قم ادامه داد: در مسیر رمپ، بسترسازی کامل شده و مجموع پیشرفت فیزیکی پروژه اکنون به ۹۷ درصد رسیده است.
بخشی افزود: تکمیل جدولگذاری، بسترسازی و عملیات آسفالت از اقدامات نهایی که در حال انجام است و بخش کوچکی از نمای قلوهچینی با توری در محدوده بیرونی تونل نیز باقی مانده که تا یک هفته آینده به اتمام خواهد رسید.