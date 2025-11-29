پخش زنده
در یک کارگاه تولیدی در شهرستان اسدآباد با هدف کاهش آلایندگی هوا، سالانه ۷ هزار اگزوز خودرو تولید و به بازار عرضه میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، محصولات تولیدی این کارگاه علاوه بر استفاده در شهرستان اسدآباد به سایر استانهای کشور مانند کرمانشاه، تهران وزنجان هم ارسال میشود.
فرماندار اسدآباد با بیان اینکه حمایت از واحدهای تولیدی کوچک جهش تولید و رونق اقتصادی را به دنبال خواهد داشت گفت: یکی از کارگروههای فعال در این شهرستان، کارگروه رفع موانع تولید است که از ابتدای سال تا کنون مشکلات برخی واحدهای تولید برطرف شده است.
سلیمان نظری دوست افزود: حرکت جهادی در حمایت از صنایع خرد و بنگاههای اقتصادی کوچک بستر تقویت تولید و تحقق شعار «جهش تولید» است.