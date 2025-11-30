بیش از ۲۰ هزار میلیارد ریال وام ازدواج و فرزندآوری تا پایان مهرماه، به حساب متقاضیان واجدان شرایط پرداخت شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان گفت: شبکه بانکی این استان در نیمه نخست سال جاری عملکرد قابل توجهی در حمایت از خانواده‌ها و تسهیل امر ازدواج و فرزندآوری داشته و بیش از ۲۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات به جامعه هدف پرداخت کرده است.

قاسملو با اشاره به اهتمام جدی بانک‌های استان در اجرای سیاست‌های حمایتی دولت افزود: تا پایان شهریورماه، مجموع پرداختی تسهیلات ازدواج و فرزندآوری در استان از مرز ۲۰ هزار میلیارد ریال عبور کرده و تا پایان مهرماه به ۲۰ هزار و ۵۳۰ میلیارد ریال رسیده است.

وی ادامه داد: از این میزان، بیش از سه هزار و ۷۲۰ میلیارد ریال به تسهیلات فرزندآوری اختصاص یافته که با همراهی و تلاش ۱۲ بانک فعال در استان محقق شده است و این اقدام نشان‌دهنده نقش مؤثر نظام بانکی در تقویت بنیان خانواده و تشویق به فرزندآوری است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان با بیان اینکه تسهیلات ازدواج همچنان بخش عمده‌ای از این اعتبارات را تشکیل می‌دهد، گفت: بانک‌های استان با جدیت در حال اجرای مصوبات و سیاست‌های حمایتی دولت هستند و این روند علاوه بر کمک به جوانان در آغاز زندگی مشترک، زمینه‌ساز افزایش امید اجتماعی و پایداری خانواده‌ها خواهد بود.

وی تأکید کرد: اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان با رصد مستمر عملکرد بانک‌ها و هم‌افزایی دستگاه‌های مرتبط، روند پرداخت تسهیلات حمایتی را پیگیری می‌کند تا این مسیر در ماه‌های آینده نیز با قدرت ادامه یابد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان خاطرنشان کرد: تسهیلات ازدواج و فرزندآوری نه تنها یک حمایت مالی، بلکه اقدامی راهبردی در جهت تحقق سیاست‌های کلان جمعیتی کشور است. استمرار این روند می‌تواند نقش مهمی در کاهش دغدغه‌های اقتصادی خانواده‌های جوان و افزایش نرخ فرزندآوری ایفا کند.