مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: استان قزوین با ظرفیت تولید واقعی سالانه ۳۲۰ میلیون و تولید اسمی حدود ۴۵۰ میلیون عدد نشاء، یکی از قطب‌های مهم تولید نشاء سبزی و صیفی در کشور به شمار می‌رود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، محمد پیله‌فروش افزود: استان قزوین با داشتن ۱۵ واحد فعال در زمینه تولید نشا به صورت مکانیزه و غیرمکانیزه، نقش مهمی در تامین نشا‌های مورد نیاز بخش کشاورزی ایفا می‌کند.

وی تصریح کرد: در این واحدها، انواع نشا‌های سبزی و صیفی از جمله انواع ارقام گوجه‌فرنگی، انواع کلم برگ، گل‌کلم و بروکلی، ارقام مختلف هندوانه و خربزه، فلفل دلمه‌ای، بادمجان وکرفس تولید می‌شود.

پیله‌فروش با اشاره به تنوع ارقام نشا، عملکرد بالای واحد‌های تولیدی و استفاده از دانش روز در این حوزه گفت: با توجه به ارزش افزوده و ارزش ریالی بالای صادرات و تجارت نشا، اشتیاق برای تولید و توسعه محصولات نشایی در استان بسیار بالا بوده و این روند با ظرفیت‌های موجود در قزوین کاملاً سازگار است.

وی افزود: در سال جاری، شهرستان‌های استان به ترتیب آبیک، قزوین، تاکستان، بویین‌زهرا و البرز بیشترین آمار تولید نشا در استان را به خود اختصاص داده‌اند.