برپایی نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری در البرز
سیزدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فنبازار استان البرز با هدف معرفی و رونمایی از دستاوردهای پژوهشی آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز
، نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری که از دستاوردهای جدید با رویکرد کارآفرینی و مهارتآموزی رونمایی شد، امروز تا ۱۰ آذر تمام ظرفیتهای پژوهشی این استان در معرض نمایش قرار گرفت.
استان البرز که به عنوان قطب علم و فناوری کشور به دلیل داشتن، پرتراکمترین و بزرگترین شهرکهای صنعتی و فناوری لقب گرفته در این نمایشگاه پژوهشهایی از دانش آموزان، دانشجویان و شرکتهای دانش بنیان را با افتخار به نمایش گذاشته است.
این رویداد که فرصتی برای تعامل پژوهشگران، سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی فراهم میآورد و بر تولید پایدار و اشتغالزایی تمرکز دارد قرار است امسال با ظرفیتهای بیشتر برگزار شود تا بسترها برای توسعه فعالیتهای پژوهشی هرچه بیشتر فراهم کند.