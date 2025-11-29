به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ کارشناسان هشدار می‌دهند که ذرات معلق و آلاینده‌های صنعتی و ترافیکی نفس شهروندان را به شماره انداخته و گروه‌های حساس را تهدید می‌کند.

اما همزمان در این شرایط، آمار مبتلایان به آنفولانزا در شهر صعودی و به اوج خود رسیده است.

افزایش تعداد بیماران، نگرانی کارشناسان بهداشت را در پی داشته و باعث شده مصرف خودسرانه آنتی‌بیوتیک‌ها در داروخانه‌ها به طور چشمگیری افزایش یابد.

متخصصان تأکید می‌کنند که آنفلوآنزا یک بیماری ویروسی است و مصرف بی‌رویه آنتی‌بیوتیک نه‌تنها بی‌اثر است بلکه می‌تواند منجر به مقاومت دارویی و عوارض جدی شود.

از شهروندان خواسته شده که اقدامات پیشگیرانه مانند واکسیناسیون، استفاده از ماسک، رعایت بهداشت فردی و پرهیز از خوددرمانی با آنتی‌بیوتیک‌ها را جدی بگیرند.