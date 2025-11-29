مالیات تورمی، کمبود مواد اولیه و ناترازی برق، بوروکراسی اداری و مشکلات حمل و نقل عمومی از مهمترین دغدغه‌های صنعتگران شهرک صنعتی جی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ استاندار اصفهان، با اشاره به مهم‌ترین مسائل و مشکلات پیش‌روی این شهرک‌ها به‌ویژه در حوزه مدیریت یکپارچه، زیرساخت‌های اساسی و ایمنی گفت: مسائل اداری و شخصی نباید مانع ارائه خدمات یکپارچه و به‌موقع به واحد‌های تولیدی و صنعتی شود.

مهدی جمالی‌نژاد بر لزوم رسیدگی فوری به مسائل زیرساختی، اداری و به‌ویژه موضوع ایمنی و آتشنشانی در این شهرک تأکید کرد و خواستار همکاری و ارائه راه‌حل‌های عملی برای رفع این چالش‌ها شد.

وی مهمترین دغدغه‌های فعالان اقتصادی را مالیات تورمی و ارزش افزوده دانست و ادامه داد: کارگروهی با مسئولیت مدیران این شهرک تشکیل شده و در یک بازه زمانی مشخص، راه‌حل‌های عملیاتی برای مشکلات طرح شده از جمله موضوع ارائه و پیگیری شود.

جمالی نژاد با اشاره به لزوم اجرای سریع و به موقع برنامه‌های خدمات‌رسانی به مردم

گفت:تأمین پایدار و مطمئن برق و آب برای مردم، از مهم‌ترین مأموریت‌های دستگاه‌های اجرایی استان است و و در این حوزه لازم است، قوی و منسجم کار شود.

صنعتگران هم خواستار تشکیل ستاد بحران صنعتی برای رسیدگی ویژه به مشکلات تولید، مواد اولیه و ارز شدند و با اشاره به مشکلات نیروی کار، برنامه‌ریزی برای نوسازی ماشین آلات و استفاده از فناوری‌های جدید را از دیگر موارد مورد نیاز اعلام کردند.

این فعالان اقتصادی به مشکلاتی مانند حمل و نقل عمومی برای کارگران، ناترازی برق و کمبود زیرساخت‌ها اشاره کرده و خواستار ارتباط بی‌واسطه با مدیران استانی و کشوری برای طرح مشکلات و دریافت پاسخ شدند.

استاندار اصفهان با بیان اینکه این نشست‌ها به صورت هفتگی به همه مدیران برگزار می‌شود، افزود: رضایت مردم و تأمین نیاز‌های اساسی آنها اولویتی است که باید با سرعت و دقت بالا دنبال شود.

در نشستی مشترک با حضور استاندار و جمعی از صنعتگران و مدیران واحد‌های تولیدی شهرک صنعتی جی اصفهان، مهمترین چالش‌ها و مطالبات این قشر احصا و مورد بررسی قرار گرفت.