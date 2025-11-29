به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مدیرکل دامپزشکی استان مرکزی گفت: از ابتدای مهرماه با توجه به گزارشاتی مبنی بر افزایش کانون بیماری تب برفکی در استان گفت: برای پیشگیری از این بیماری از ابتدای امسال تاکنون ۴۲۶ هزار رأس دام سنگین و یک میلیون و ۲۵۰ هزار رأس دام سبک علیه این بیماری واکسینه شده‌اند.

محمد فتاحی ضد عفونی ۱۲۰ هزار متر مربع جایگاه دام، واکسیناسیون صد درصدی دامداری‌های صنعتی و کانون‌های پرخطر را از دیگر اقدامات پیشگیری از این بیماری در استان عنوان کرد که با انجام آن کانون بیماری تب برفکی در استان کاهش یافته است.

او از دامدارانی که تاکنون اقدام به واکسیناسیون علیه تب برفکی نکردند خواست تا با هماهنگی شبکه‌های دامپزشکی در استان واکسیناسیون را انجام دهند و در صورت مشاهده کانون بیماری، گزارش را به سامانه ۱۵۱۲ دامپزشکی اطلاع دهند.

بیماری تب برفکی یک بیماری مُسری و ویروسی در دام‌های اهلی است که تلفات و خسارات بسیاری از جمله کاهش تولید شیر و گوشت، خسارت‌های اقتصادی جبران ناپذیر و همچنین هزینه‌های درمانی بسیاری را برای دامداران به همراه دارد.