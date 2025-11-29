سه مرکز جدید تخصصی معلولان در بوشهر افتتاح میشود
مدیرکل بهزیستی استان بوشهر گفت: همزمان با هفته بزرگداشت افراد دارای معلولیت، سه مرکز تخصصی ویژه این افراد در استان به بهرهبرداری خواهد رسید.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، مدیرکل بهزیستی استان بوشهر از اجرای مجموعه برنامهها و افتتاح چند مرکز تخصصی به مناسبت هفته بزرگداشت افراد دارای معلولیت در استان خبر داد و گفت: در این هفته، دو مرکز جدید شامل مرکز سالمندان و مرکز جسمی–حرکتی در شهرستان گناوه و همچنین مرکز اوتیسم در شهرستان دشتستان افتتاح میشود.
مهرناز اسکندری افزود: در این هفته جشنوارهها، نمایشگاهها و مراسم ویژهای نیز برای افراد دارای معلولیت و خانوادهها برگزار خواهد شد و ۴۰ نفر از این افراد به همراه خانوادههایشان با همکاری کانون رضوی به مشهد مقدس اعزام میشوند.
وی همچنین از اختصاص اعتبار برای خرید تجهیزات توانبخشی در شهرستانها خبر داد و گفت: مجموع اعتبار تخصیصیافته ۶ میلیارد تومان بوده که بر اساس نیاز مددجویان بین شهرستانها توزیع شده است.
مدیرکل بهزیستی استان به اجرای طرح «سلام» یا همان سلامت اجتماعی محلهمحور نیز اشاره کرد و گفت: در این طرح، خدمات غربالگری بینایی کودکان سه تا شش سال، برنامههای آگاهسازی و پیشگیری از معلولیتها، آموزش مهارتهای زندگی و افزایش مشارکت اجتماعی نوجوانان ارائه میشود.
وی تأکید کرد: همه مردم بهویژه خانوادههای محله صلح آباد بوشهر میتوانند از خدمات این مرکز بهرهمند شوند.
اسکندری اضافه کرد: همه خدمات توانبخشی در مراکز روزانه بهزیستی در این هفته رایگان خواهد بود.
وی یک خبر امیدوارکننده نیز برای افراد دارای معلولیت داشت و گفت: با پیگیریهای رئیس سازمان بهزیستی کشور، مجوز برگزاری دومین آزمون استخدامی ویژه افراد دارای معلولیت اخذ شده و جزئیات تکمیلی آن بهزودی از طریق سامانه بهزیستی استان اطلاعرسانی خواهد شد.