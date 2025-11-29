آلودگی هوا و شرایط ناسالم جوی در مناطق مرکزی، شهر‌های صنعتی و پرجمعیت استان ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی اصفهان از تداوم پایداری، آلودگی هوا و شرایط ناسالم جوی در مناطق مرکزی و شهر‌های صنعتی و پرجمعیت این استان تا روز دوشنبه هفته جاری خبر داد.

محمدرضا رفیعی افزود: در این مدت جو پایداری در بیشتر مناطق استان حکمفرماست و آسمان کمی تا قسمتی ابری و کیفیت هوا برای گروه‌های حساس ناسالم است.

وی ادامه داد: غبار صبحگاهی و افزایش غلظت آلاینده‌ها، پدیده غالب امروز و فردا در شهر‌های صنعتی و پر جمعیت استان است.

کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی اصفهان گفت: با گذر امواج ضعیف مُتناوب از روز دوشنبه تا پایان هفته، رشد ابر، گاهی وزش باد به نسبت شدید و بارش خفیف در مناطق مستعد استان پیش بینی می‌شود.

وی با بیان‌اینکه بارش قابل توجهی با گذر این موج در استان نخواهیم داشت، افزود: اوج فعالیت این سامانه در روز چهارشنبه هفته جاری است که بیشتر مناطق استان از جمله مناطق مرکزی را بصورت پراکنده فرامی‌گیرد.

رفیعی خاطرنشان کرد: دمای هوای بیشتر مناطق استان تا ۲۴ ساعت آینده تغییر محسوسی نخواهد داشت و دما از بعدازظهر فردا تا روز سه‌شنبه، ۲ تا ۳ درجه سانتیگراد افزایش خواهد یافت.

اداره‌کل هواشناسی استان با صدور اطلاعیه‌ای از تداوم پایداری و رکود جوی، افزایش غلظت آلاینده‌ها و کاهش کیفیت هوا بویژه در ساعات پایانی شب از روز یفردا تا اوایل وقت روز دوشنبه هفته جاری در مناطق مرکزی استان، لنجان (زرین شهر)، مبارکه، نجف‌آباد، اصفهان، بُرخوار (دولت‌آباد)، شاهین شهر و میمه و کبوترآباد خبر داد.

بر اساس این گزارش، احتمال افزایش غلظت آلاینده‌ها، کاهش کیفیت هوا، افزایش شاخص آلودگی هوا در حد ناسالم برای گروه‌های حساس و در صورت مهار نشدن انتشار منابع آلاینده (ثابت و متحرک) در مناطق پرتردد و صنعتی، افزایش تعداد مراکز آلوده و رشد شاخص آلودگی در حد ناسالم برای همه گروه‌هاست.

در این اطلاعیه به مردم و مسئوولان توصیه شده است: با مدیریت درست مصرف سوخت‌های فسیلی، کنترل فعالیت صنایع آلاینده، کاهش تردد غیرضروری و پرهیز از حرکات ورزشی در فضای باز و پایش مداوم شاخص‌های آلودگی با همت دستگاه‌های مربوط، تصمیم لازم برای حفظ سلامت شهروندان گرفته شود.