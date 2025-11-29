پخش زنده
پلیس فتا بابلسر با کشف یک پرونده بزرگ فیشینگ به ارزش ۱۰۰ میلیارد تومان، سه متهم اصلی این باند سازمانیافته را در اهواز دستگیر کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سرهنگ علیاکبر درویشی فرمانده انتظامی شهرستان بابلسر گفت: کارشناسان پلیس فتا بابلسر پس از رصد مستمر فضای مجازی و پیگیری شکایات مردمی، با کشف یک پرونده بزرگ فیشینگ به ارزش حدود ۱۰۰ میلیارد تومان موفق به شناسایی این باند سازمانیافته در اهواز شدند.
فرمانده انتظامی بابلسر افزود: متهمان با ارسال بیش از ۲۴ هزار لینک آلوده از طریق پیامکهای جعلی ثبت شکوائیه، اطلاعات بانکی شهروندان را سرقت و مبالغ هنگفتی را از حسابهای آنان برداشت میکردند.
وی با اعلام اینکه تاکنون بیش از ۱۵۰۰ نفر شاکی در این پرونده شناسایی شدهاند، هشدار داد: از شهروندان میخواهیم در صورت دریافت پیامکهای مشکوک، به هیچ عنوان روی لینکها کلیک نکرده و موضوع را از طریق سایت پلیس فتا یا شماره ۱۱۰ اطلاع دهند.
سرهنگ درویشی در پایان تأکید کرد: پلیس فتا با اشراف دقیق اطلاعاتی، اجازه فعالیت به هیچ مجرم سایبری نخواهد داد.