پلیس فتا بابلسر با کشف یک پرونده بزرگ فیشینگ به ارزش ۱۰۰ میلیارد تومان، سه متهم اصلی این باند سازمان‌یافته را در اهواز دستگیر کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سرهنگ علی‌اکبر درویشی فرمانده انتظامی شهرستان بابلسر گفت: کارشناسان پلیس فتا بابلسر پس از رصد مستمر فضای مجازی و پیگیری شکایات مردمی، با کشف یک پرونده بزرگ فیشینگ به ارزش حدود ۱۰۰ میلیارد تومان موفق به شناسایی این باند سازمان‌یافته در اهواز شدند.

فرمانده انتظامی بابلسر افزود: متهمان با ارسال بیش از ۲۴ هزار لینک آلوده از طریق پیامک‌های جعلی ثبت شکوائیه، اطلاعات بانکی شهروندان را سرقت و مبالغ هنگفتی را از حساب‌های آنان برداشت می‌کردند.

وی با اعلام اینکه تاکنون بیش از ۱۵۰۰ نفر شاکی در این پرونده شناسایی شده‌اند، هشدار داد: از شهروندان می‌خواهیم در صورت دریافت پیامک‌های مشکوک، به هیچ عنوان روی لینک‌ها کلیک نکرده و موضوع را از طریق سایت پلیس فتا یا شماره ۱۱۰ اطلاع دهند.

سرهنگ درویشی در پایان تأکید کرد: پلیس فتا با اشراف دقیق اطلاعاتی، اجازه فعالیت به هیچ مجرم سایبری نخواهد داد.