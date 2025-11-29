مشاور نوآوری و اقتصاد دانش‌بنیان شرکت ملی صنایع مس ایران با اشاره به رویداد ایده‌های نوآورانه و فناورانه در زنجیره ارزش مس گفت: اراده قطعی شرکت ملی مس حمایت و همکاری با شرکت‌های دانش‌بنیان، فناور و نوآور است. ​

به گزارش خبرگزاری صداوسیما از شرکت ملی صنایع مس ایران، هادی نیلفروشان تأکید کرد: شرکت ملی مس آغوش خود را به روی فناوران، نوآوران، دانشگاهیان و شرکت‌های دانش‌بنیان گشوده و هر شرکتی که بهره‌وری را افزایش دهد یا محصول جدیدی به سبد محصولات اضافه کند، مورد حمایت قرار می‌گیرد.

وی گفت: شرکت سالانه اعتبار قابل توجهی برای همکاری با دانش‌بنیان‌ها اختصاص می‌دهد که حدود ۷۰ درصد آن در استان‌های آذربایجان شرقی و کرمان صرف می‌شود، اما ظرفیت سراسر کشور را نیز مدنظر دارد.​

در راستای حمایت از تولید داخل، فهرست کالاهای اولویت‌دار مشخص شده تا حد ممکن از تولید داخلی تأمین شود و صرفه‌جویی ارزی افزایش یابد. جلسات متعددی با حضور مدیرعامل با شرکت‌های دانش‌بنیان برگزار شده و صندوق CVC مس برای فعال‌سازی بیشتر و ایجاد اکوسیستم نوآوری پیگیری می‌شود.​