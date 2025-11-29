متخصص بیماری‌های عفونی: آمار ابتلا به آنفلوآنزا رو به افزایش است و نشان می‌دهد استان در مسیر ورود به پیک بیماری قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، دکتر اقبال گفت: با افزایش محسوس بیماران مبتلا به علائم تنفسی و آنفلوآنزا در استان یزد، متخصصان نسبت به ورود استان به موج جدید بیماری هشدار دادند و خواستار توجه جدی مردم به توصیه‌های پیشگیرانه شدند.

وی افزود: همان‌طور که پیش‌بینی می‌کردیم، آمار ابتلا به آنفلوآنزا دوباره رو به افزایش است و نشان می‌دهد استان در مسیر ورود به پیک بیماری قرار دارد. پیش‌بینی می‌کنیم این روند تا نیمه دی ادامه یابد و تعداد موارد مثبت بیشتر شود.

این متخصص عفونی با تأکید بر پرهیز بیماران از حضور در تجمعات تصریح کرد: افرادی که علائم آنفلوآنزا دارند، تا زمان بهبودی کامل از حضور در محیط‌های شلوغ خودداری کنند. این بیماری می‌تواند برای گروه‌های پرخطر شامل کودکان، سالمندان، بیماران زمینه‌ای و زنان باردار بسیار خطرناک باشد و حتی به عوارض جدی مانند ذات‌الریه منجر شود.

وی با تأکید بر اینکه والدین در صورت بروز علائم در کودکان از حضور آنها در مدرسه جلوگیری کنند و رعایت بهداشت دست و استفاده از ماسک را جدی بگیرند، اظهار داشت: دوره انتقال آنفلوآنزا معمولاً پنج تا هفت روز است و فرد بیمار می‌تواند در این مدت دیگران را مبتلا کند.

دکتر اقبال با هشدار درباره مصرف خودسرانه آنتی‌بیوتیک‌ها تأکید کرد: آنتی‌بیوتیک‌ها هیچ نقشی در درمان آنفلوآنزا ندارند و مصرف بی‌رویه آنها باعث ایجاد مقاومت دارویی می‌شود. افراد گروه‌های پرخطر باید در صورت بروز علائم به پزشک مراجعه کنند تا درمان ضدویروسی تحت نظر متخصص آغاز شود.

وی خاطرنشان ساخت: رعایت نکات ساده بهداشتی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی می‌تواند روند شیوع بیماری را کنترل کرده و از فشار بر مراکز درمانی بکاهد.