پخش زنده
امروز: -
مانور سراسری زلزله و ایمنی همزمان با مدارس سراسر کشور، صبح امروز در مدارس استان برگزار شد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ صبح امروز، مانور سراسری زلزله و ایمنی همزمان با مدارس سراسر کشور در مدارس استان برگزار شد. هدف از این مانور افزایش آمادگی دانشآموزان در مواجهه با حوادث طبیعی به ویژه زلزله بود.
در این مانور، دانشآموزان با نحوه پناهگیری صحیح، خروج اضطراری از کلاسها و رعایت اصول ایمنی هنگام وقوع زلزله آشنا شدند و اجرای عملی این آموزشها را تمرین کردند.
یکی از دانشآموزان هنگام خروج از پلهها دچار لغزش و آسیب دیدگی شد که بلافاصله تحت مراقبت قرار گرفت.
پس از بررسی اولیه، مشخص شد که دانشآموز دچار آسیب به ستون فقرات و دست شده و برای بررسی و درمان بیشتر به اورژانس بیمارستان بوعلی منتقل شد.
مدیران، مربیان و نیروهای امدادی با حضور فعال خود در این مانور زمینه افزایش آمادگی و آموزش عملی دانشآموزان در شرایط بحران را فراهم کردند تا در مواجهه با زلزله واقعی، دانشآموزان واکنش مناسب نشان دهند.
این مانور در سایر شهرستانهای استان نیز به اجرا درآمد و بر اهمیت آموزشهای ایمنی و آمادگی در مدارس تأکید شد. دانشآموزان در خلال کلاسها با روشهای صحیح پناهگیری، مانند قرار گرفتن زیر میز یا در گوشه دیوار آشنا شدند تا بتوانند در صورت بروز زلزله بهترین تصمیم را اتخاذ کنند.
برگزاری این گونه مانورها به افزایش توان پاسخدهی به حوادث طبیعی کمک میکند و دانشآموزان را برای مواجهه با زلزله، مهمترین حادثه طبیعی در کشور، آماده میسازد.