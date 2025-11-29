توصیه پلیس، مراقب سارقان مامورنما باشید
رئیس پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی استان با هشدار نسبت به شگرد سارقان مامورنما، از شهروندان خواست در مواجهه با افراد ناشناس که خود را مأمور معرفی میکنند، تنها پس از احراز هویت، اجازه ورود به منزل یا خودرو را بدهند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
، سرهنگ حسین رشید تبار گفت: سرقتهای با پوشش مامور یکی از شگردهای سرقت است که در این روش، سارقان با سوء استفاده از لباس نیروهای نظامی و انتظامی و گاه در پوشش ماموران سازمان هایی، چون آب، برق، گاز، بهداشت، شهرداری، کمیته امداد، پستچی و سایر سازمانها اقدام به سرقت اموال مردم میکنند.
وی عدم آشنایی افراد با حقوق شهروندی و تسلیم شدن بی قید وشرط در برابر مامورنماها و غفلت و سهل انگاری شهروندان در احراز هویت افراد مدعی مامور پلیس را از جمله عوامل زمینه ساز اصلی سرقت تحت پوشش مامور عنوان کرد.
رئیس پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی استان گفت: شهروندان هیچگاه بدون احراز هویت افراد، درب منازل وخودروهای خود را به روی هر فردی که خود را ماموران نظامی و انتظامی معرفی میکنند باز نکنند.
سرهنگ رشید تبار اظهار داشت: سارقان مامور نما معمولا با استفاده از تجهیزات قلابی (بی سیم، دستبند، شوکر، اسلحه و...)، اقدام به فریب سوژههای خود میکنند و آشنایی افراد با قوانین و مقررات، حقوق شهروندی و برخورداری از مهارتهای لازم در شناسایی به موقع این گونه سارقان، نقش به سزایی در ناکامی نقشههای مجرمان دارد.
وی با تاکید بر اینکه هیچگاه مرعوب شگردهای سارقانی که در پوشش ماموران انتظامی به شما نزدیک میشوند، نشوید، تصریح کرد: با اینکه پلیس بارها توصیه کرده که تنها شرط مامور فقط لباس، دستبند، شوکرو بی سیم نیست؛ اما باز هم شاهد پروندههایی با عنوان سرقت تحت پوشش مامور هستیم که شهروندان باید در برخورد با این موارد حساسیت و احتیاط بیشتری به خرج دهند.
این مقام انتظامی ضمن تاکید بر آموزش افراد سالمند و فرزندان خرد سال خود در خصوص باز نکردن در به روی افراد ناشناس با هر عنوانی، از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک، ابتدا آرامش و خونسردی خود را حفظ کرده و مراتب را در اسرع وقت با مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ در میان بگذارند.