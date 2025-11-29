ابلاغ ۱۹۲ مصوبه برای حل مشکلات بنگاههای اقتصادی
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر از اجرایی شدن ۷۸ درصد مصوبات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان خبر داد و گفت: ۱۹۲ مصوبه برای حل مشکلات بنگاههای اقتصادی به دستگاههای اجرایی ابلاغ شده است.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، نصرالله کشاورز در نشست بررسی مشکلات واحدهای صنعتی استان با اشاره به ضرورت حمایت ویژه از واحدهای تولیدی استان، بیان کرد: از ابتدای امسال تا کنون ۳۸ جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید با هدف بررسی مشکلات ۱۶۵ بنگاه اقتصادی در مرکز استان تشکیل شده است.
وی با بیان اینکه حل مشکلات بنگاههای تولیدی نقش مهمی در رشد و پویایی اقتصاد استان دارد، تأکید کرد: این جلسهها به طور منظم و با حضور دستگاههای اجرایی مرتبط از جمله صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، میراث فرهنگی و گردشگری و دیگر حوزهها برگزار شده است.
مدیرکل صمت استان بوشهر با اشاره به آمار مصوبات این جلسهها، افزود: از ابتدای امسال تا کنون، ۱۹۲ مصوبه از طریق کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید به دستگاههای اجرایی استان بوشهر ابلاغ شده و تا کنون ۱۵۰ مصوبه معادل ۷۸ درصد اجرایی شده و بقیه در دست پیگیری است.
وی با بیان اینکه بخش عمده مشکلات تولیدکنندگان شامل تأمین مالی، تعیین تکلیف بدهیهای بانکی، مسائل تأمین اجتماعی، مالیاتی و فراهم کردن زیرساختهایی مانند آب، برق و گاز بوده است، تاکید کرد: پیگیری این مصوبات به طور مستمر انجام میشود.
کشاورز از برنامهریزی برای افزایش تعداد جلسههای کارگروه به صورت هفتگی و با هدف شتاببخشی به روند حل مشکلات تولید کنندگان خبر داد و اضافه کرد: پیگیری مکاتبات متعدد و هماهنگی با دستگاههای اجرایی، از اقدامات مستمر این کارگروه است.
وی یادآور شد: رسیدگی جدی به مشکلات و اجرای مصوبات کارگروه، نقش مهمی در ارتقای تولید، ایجاد اشتغال و پایداری اقتصادی استان بوشهر ایفا میکند.