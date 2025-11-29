ابلاغ ۱۹۲ مصوبه برای حل مشکلات بنگاه‌های اقتصادی

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر از اجرایی شدن ۷۸ درصد مصوبات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان خبر داد و گفت: ۱۹۲ مصوبه برای حل مشکلات بنگاه‌های اقتصادی به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است.