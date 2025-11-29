پخش زنده
رئیس پلیس راههای استان از برخورد قاطع با رانندگانی که بر روی خودروهای خود چراغ زنون نصب کردهاند خبر میدهد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، در سالهای اخیر شاهد افزایش نصب چراغهای خیرهکننده با عنوانهای زنون و هدلایت بر روی برخی از خودروها هستیم. اقدامی خلاف قانون که موجب اختلال در دید رانندگان مقابل میشود و گاها" حوادث ناگواری را هم به دنبال داشته است.
پلیس راه استفاده از چراغهای سفید خیرهکننده و چراغهای رنگی چشمکزن را غیرمجاز اعلام کرده و برای رانندگان متخلف، علاوه بر اعمال قانون، دستور توقیف روی پلاک صادر میکند، دستوری که تا زمان رفع نقص و تأیید کارشناس پابرجا میماند.
رئیس پلیسراه استان کردستان، با تشریح آخرین برخوردهای پلیس با خودروهای دارای چراغهای غیرمجاز اعلام کرد که بر اساس آییننامه راهنمایی و رانندگی، استفاده از چراغهای سفید خیرهکننده و چراغهای الوان چشمکزن در وسایل نقلیه ممنوع است.
سرهنگ عبدالملکی با بیان اینکه رانندگان متخلف علاوه بر اعمال قانون با ثبت دستور توقیف روی پلاک خودرو مواجه میشوند گفت: این دستور تا زمان رفع نقص و انجام بازدید مجدد توسط کارشناس باقی خواهد ماند و در این مدت هیچ خدماتی به خودرو ارائه نمیشود.
وی با اشاره به شرایط جغرافیایی استان کردستان از جمله کوهستانی بودن مسیرها، کمعرض بودن جادهها و نبود حفاظ در بخشهایی از راهها هشدار داد که تابش نور سفید خیرهکننده از خودروهای مقابل میتواند موجب کوری لحظهای راننده شود و احتمال خروج از جاده یا برخورد با خودروهای دیگر را افزایش دهد.
رئیس پلیسراه کردستان از رانندگان خواست برای حفظ ایمنی و پیشگیری از حوادث، از نصب هرگونه چراغ غیرمجاز خودداری کنند.