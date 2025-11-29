به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، در سال‌های اخیر شاهد افزایش نصب چراغ‌های خیره‌کننده با عنوان‌های زنون و هدلایت بر روی برخی از خودرو‌ها هستیم. اقدامی خلاف قانون که موجب اختلال در دید رانندگان مقابل می‌شود و گاها" حوادث ناگواری را هم به دنبال داشته است.

پلیس راه استفاده از چراغ‌های سفید خیره‌کننده و چراغ‌های رنگی چشمک‌زن را غیرمجاز اعلام کرده و برای رانندگان متخلف، علاوه بر اعمال قانون، دستور توقیف روی پلاک صادر می‌کند، دستوری که تا زمان رفع نقص و تأیید کارشناس پابرجا می‌ماند.

رئیس پلیس‌راه استان کردستان، با تشریح آخرین برخورد‌های پلیس با خودرو‌های دارای چراغ‌های غیرمجاز اعلام کرد که بر اساس آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی، استفاده از چراغ‌های سفید خیره‌کننده و چراغ‌های الوان چشمک‌زن در وسایل نقلیه ممنوع است.

سرهنگ عبدالملکی با بیان اینکه رانندگان متخلف علاوه بر اعمال قانون با ثبت دستور توقیف روی پلاک خودرو مواجه می‌شوند گفت: این دستور تا زمان رفع نقص و انجام بازدید مجدد توسط کارشناس باقی خواهد ماند و در این مدت هیچ خدماتی به خودرو ارائه نمی‌شود.

وی با اشاره به شرایط جغرافیایی استان کردستان از جمله کوهستانی بودن مسیرها، کم‌عرض بودن جاده‌ها و نبود حفاظ در بخش‌هایی از راه‌ها هشدار داد که تابش نور سفید خیره‌کننده از خودرو‌های مقابل می‌تواند موجب کوری لحظه‌ای راننده شود و احتمال خروج از جاده یا برخورد با خودرو‌های دیگر را افزایش دهد.

رئیس پلیس‌راه کردستان از رانندگان خواست برای حفظ ایمنی و پیشگیری از حوادث، از نصب هرگونه چراغ غیرمجاز خودداری کنند.