‎ به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ استاندار مازندران به همراه جمعی از نمایندگان مجلس و مدیران استانی امروز از طرح ساخت سوله مدیریت بحران در شهرک صنعتی مرزن‌آباد بازدید کرد؛ طرحی که با هدف تقویت زیرساخت‌های امدادی و پشتیبانی در شرایط بحرانی طراحی شده است.

استاندار مازندران گفت: این سوله که به‌عنوان یکی از طرح‌های مهم مدیریت بحران در استان در حال اجراست، با امکاناتی همچون سالن کنفرانس، انبار تجهیزات و بخش‌های ویژه امداد و پشتیبانی طراحی شده تا در زمان وقوع حوادث طبیعی و شرایط اضطراری، به‌عنوان مرکز فرماندهی و هماهنگی عملیات مورد استفاده قرار گیرد.





مهدی یونسی‌رستمی، بر ضرورت تکمیل سریع طرح و بهره‌برداری به‌موقع از آن تأکید کرد و گفت: ایجاد چنین زیرساخت‌هایی می‌تواند نقش مهمی در ارتقای توان استان برای مقابله با بحران‌ها و مدیریت مؤثر شرایط اضطراری ایفا کند.