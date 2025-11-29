ساخت سوله مدیریت بحران در مرزنآباد
ساخت سوله مدیریت بحران در شهرک صنعتی مرزنآباد با هدف تقویت زیرساختهای امدادی و پشتیبانی در شرایط بحرانی طراحی شده است
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
؛ استاندار مازندران به همراه جمعی از نمایندگان مجلس و مدیران استانی امروز از طرح ساخت سوله مدیریت بحران در شهرک صنعتی مرزنآباد بازدید کرد؛ طرحی که با هدف تقویت زیرساختهای امدادی و پشتیبانی در شرایط بحرانی طراحی شده است.
استاندار مازندران گفت: این سوله که بهعنوان یکی از طرحهای مهم مدیریت بحران در استان در حال اجراست، با امکاناتی همچون سالن کنفرانس، انبار تجهیزات و بخشهای ویژه امداد و پشتیبانی طراحی شده تا در زمان وقوع حوادث طبیعی و شرایط اضطراری، بهعنوان مرکز فرماندهی و هماهنگی عملیات مورد استفاده قرار گیرد.
مهدی یونسیرستمی، بر ضرورت تکمیل سریع طرح و بهرهبرداری بهموقع از آن تأکید کرد و گفت: ایجاد چنین زیرساختهایی میتواند نقش مهمی در ارتقای توان استان برای مقابله با بحرانها و مدیریت مؤثر شرایط اضطراری ایفا کند.