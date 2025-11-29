به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بنا به اعلام پایشگاه اطلاع رسانی پلیس خوزستان ، شهروندان می‌توانند جهت اعتراض به جرایم رانندگی خود، به صورت غیرحضوری از طریق سامانه سخا به نشانی www.sakha.epolice.ir اقدام کنند.

مراحل ثبت اعتراض شامل ،۱. ورود به سامانه سخا ،۲. انتخاب گزینه «استعلام‌ها» از منوی سمت راست،۳. مشاهده «ریز تخلفات خودرو» و ۴. انتخاب جریمه مورد نظر و کلیک بر گزینه «درخواست اعتراض» است.

نکته مهم اعتراض غیرحضوری این است که این امکان تنها برای جرایمی که از تاریخ وقوع تخلف بیش از ۶۰ روز نگذشته باشد، قابل استفاده است.