به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، با اعلام هیات تکواندو خوزستان در روز شنبه هشتم آذر، امیرعلی مرادی، نماینده وزن اول استان خوزستان در مسابقات قهرمان قهرمانان خردسالان و نونهالان کشور به میزبانی استان البرز به مدال برنز رسید.

مسابقات قهرمانی و انتخابی تیم‌ملی دو صحرانوردی نوجوانان و جوانان دختران کشور نیز در گیلان با قهرمانی تیم خوزستان در دو رده سنی به پایان رسید.

در بخش انفرادی رده سنی نوجوانان، سامیه شه پری از خوزستان و در بخش انفرادی جوانان نیز هانیه شه پری دیگر دونده خوزستانی به مقام اول رسیدند.

همچنین مریم احمدی دیگر ورزشکار استان در رده سنی جوانان در جایگاه دوم ایستاد.